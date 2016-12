Fiul lui Gaddafi a fost capturat

DISCUŢII DESPRE PROCES Saif al-Islam Gaddafi, considerat mult timp succesor al tatălui său la conducerea Libiei, a fost capturat sâmbătă în sudul ţării, în apropiere de oraşul Obari, şi a fost transportat la Zintan. Este ultimul membru important al familiei Gaddafi prins sau ucis, iar noul premier libian a dat asigurări că va primi un proces corect în Libia. Membrii Consiliului Naţional de Tranziţie de la Tripoli au votat deja ca Seif al-Islam să fie judecat în Libia, deşi Curtea Penală Internaţională (CPI) solicită extrădarea acestuia. Ministrul libian al Informaţiilor Mahmoud Shammam a declarat că decizia va fi discutată astăzi cu procurorul CPI, care va efectua o vizită la Tripoli. Procurorii libieni urmau încă de ieri să înceapă să îl interogheze pe Saif al-Islam Gaddafi. În concordanţă cu legea libiană, interogarea trebuie să înceapă în termen de 48 de ore de la arestare.

Nu se ştie unde este reţinut Saif al-Islam, în condiţiile în care au fost vehiculate informaţii că s-ar afla la Misrata. Există temeri privind posibile rele tratamente aplicate fiului fostului dictator libian. Şi aşa acesta riscă pedeapsa cu moartea, a declarat ministrul libian al Justiţiei, Mohammed al-Allagui. Saif al-Islam Gaddafi este acuzat că a incitat la crime, că a deturnat fonduri publice, că a ameninţat şi complotat şi chiar a luat parte la recrutarea şi aducerea de mercenari în ţară. CPI îl acuză pe Saif al-Islam de crime împotriva umanităţii, iar UE şi SUA cer extrădarea fiului fostului lider libian pentru a fi judecat de instanţa internaţională.

ZVONURI DESPRE PRINDEREA SA Saif al-Islam a fost arestat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în regiunea deşertică Wadi al-Ajal, în sudul Libiei, a declarat Al-Ajmi al-Atiri, şeful unei brigăzi a CNT din oraşul Zenten. “Primiserăm informaţii de la cineva care se ocupa de protecţia lui Seif al-Islam. Ne spusese că urma să fugă în Niger. Am plecat cu două echipaje, unul din Zenten şi celălalt din Barguen. Pregătiserăm o ambuscadă şi tocmai i-am auzit venind. Am observat două maşini, cu şase persoane la bord, inclusiv Seif al-Islam. Au opus puţină rezistenţă şi am reuşit să îi arestăm”, a explicat al-Atiri. “Contrar a ceea ce a scris presa, Saif al-Islam nu a încercat să ne ofere bani, ci ne-a cerut să îl împuşcăm în cap şi să îi ducem corpul la Zenten”, a mai precizat acesta, dezvăluind că fiul fostului lider libian era rănit la o mână, având trei degete amputate. Saif al-Islam a explicat că fusese rănit într-un atac al NATO, la jumătatea lunii octombrie.

Şi fostul şef al serviciilor de informaţii libiene, Abdullah al-Senussi, a fost arestat în sudul Libiei, a anunţat ieri postul libian de televiziune al-Ahrar. Al-Senussi, pus sub acuzare pentru crime împotriva umanităţii la CPI, ar fi fost arestat în casa surorii sale, în apropiere de oraşul Sabha, din sud-vestul Libiei. Informaţiile intervin în condiţiile în care şi Saif al-Islam Gaddafi, de asemenea căutat de CPI, a fost prins în aceeaşi zonă sâmbătă. Abdullah al-Senussi era ultimul libian acuzat de crime de război la CPI care nu fusese prins sau ucis.