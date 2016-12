Fiul lui Ice-T, arestat

Rapperul şi actorul american Ice-T, pe numele său real Tracy Marrow, este foarte supărat după ce fiul său adolescent a fost arestat sub suspiciunea de indecenţă în public. Ice Marrow Jr., în vârstă de 19 ani, a fost reţinut de oamenii legii din Los Angeles, California, la primele ore ale dimineţii de luni. Tânărul a fost dus la o secţie de poliţie din Van Nuys şi mai târziu eliberat pe cauţiune pentru suma de 5.000 de dolari. Mai multe detalii nu au fost oferite presei. Ice Marrow Jr. urmează să apară într-un nou show reality, numit The Real Teens Of Hollywood. Isprava sa cu siguranţă îi va creşte audienţa, ceea ce însă nu va atenua supărarea celebrului său tată!