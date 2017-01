Fiul lui Ion Rațiu, decorat de regina Elisabeta a II-a

Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu, a primit din partea reginei Elisabeta a II-a distincţia de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE), pentru efortul depus privind ajutorarea grupurilor dezavantajate din România, scrie The Guardian. Distincția reprezintă o recunoaştere a realizărilor extraordinare ale unor persoane din Marea Britanie. Nicolae Raţiu, prin The Ratiu Family Charitable Foundation (RFCF), ajută grupurile dezavantajate din România. Acesta va primi distincţia în cadrul unei ceremonii oficiale. The Ratiu Family Charitable Foundation a fost înfiinţată la Londra, în 1979, de Ion şi Elisabeta Raţiu pentru a promova şi sprijini proiectele pentru continuarea educaţiei şi cercetării în cultura şi istoria România. Născut în Davos, Elveţia (7 mai 1948), Nicolae Raţiu a început să se implice în problemele din România după căderea comunismului, odată cu întoarcerea în ţară a tatălui său, Ion Raţiu. Timp de 10 ani, Nicolae Raţiu a fost preşedintele Uniunii Mondiale a Românilor Liberi (UMRL). Înfiinţată de Ion Raţiu în 1984, Uniunea a avut scopul de a conecta toate organizaţiile româneşti anti-comuniste din diaspora, iar una dintre activităţile importante ale Uniunii consta în publicarea unui ziar lunar pentru diaspora.