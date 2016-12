Fiul lui Jack Warner, inculpat pentru vânzare ilegală de bilete la CM din 2006 şi din 2010

Unul dintre fiii lui Jack Warner, fost oficial al FIFA, a fost inculpat pentru vânzare ilegală de bilete pentru ediţiile din 2006 şi din 2020 ale Campionatului Mondial de fotbal. Daryan Warner a pledat „vinovat“, la un tribunal din New York, pentru spălare de bani şi escrocherie, în procesul în care a fost audiat în octombrie 2013. „Împreună cu alte persoane, am cumpărat bilete pentru CM din 2006 şi pentru CM din 2010 şi le-am revândut, obţinând un profit substanţial. Pentru 2006, am cumpărat biletele direct de la FIFA şi am făcut FIFA să creadă că asociatul meu pentru revânzarea tichetelor nu era implicat, deoarece mă temeam că FIFA nu mi le va vinde dacă ştia de implicare. În 2010, am cumpărat biletele de la alte persoane, pentru a păcăli FIFA că nu am primit biletele, deoarece mă temeam că nu îmi va mai vinde direct”, a declarat el, conform procesului-verbal al audierii, dat publicităţii vineri.

Warner, care acţiona din Miami, a recunoscut şi că a depus peste 100.000 de dolari în conturi bancare din SUA, în tranşe de 10.000 de dolari, pentru a evita plata taxelor pentru tranzacţiile respective. Daryan Warner, care riscă o condamnare la 20 de ani de închisoare, a trebuit să plătească o cauţiune de peste un milion de dolari pentru a fi eliberat în aşteptarea verdictului. Fratele lui Daryan, Daryl Warner, a fost de asemenea inculpat, în 2013, pentru evaziune fiscală. Tatăl celor doi, Jack, este unul dintre protagoniştii scandalului de corupţie care a zguduit FIFA în ultima perioadă.