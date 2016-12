Fiul lui Jackie Chan a fost pus sub acuzare, în China

Procuratura din China i-a făcut un cadou neplăcut de sfârșit de an starului Jackie Chan. Fiul său, Jaycee Chan, a fost pus în mod oficial sub acuzare pentru deținere și consum de droguri. Tânărul de 32 de ani, aspirant actor și cântăreț, a fost arestat la Beijing, în urma unui raid al poliției la casa sa, unde s-a găsit un plic cu 100 de grame de marijuana. În plus, Jaycee Chan a fost supus testelor de sânge și a ieșit pozitiv la marijuana.

Noul președinte al Chinei, Xi Jinping, anunța în luna iunie un plan ambițios de stârpire a rețelelor de traficanți de droguri, mai ales că existau suspiciuni că erau ajutați sau protejați de anumiți oficiali de stat. Poliția chineză a primit undă verde la ample operațiuni antidrog, iar într-un astfel de raid a fost vizat și Jaycee Chan, care altădată ar fi fost protejat de faima și popularitatea tatălui său. Existau bârfe despre consumul de droguri ușoare al tânărului, iar poliția le-a probat.

Reținerea sa l-a pus într-o situație foarte delicată pe Jackie Chan, ajuns la vârsta de 60 de ani, care în anul 2009 a fost ambasadorul oficial al Comitetului Național Anti-Drog, agenția de stat care luptă împotriva drogurilor. Vedeta a recunoscut că se simte rușinat de abuzul de droguri al fiului său și speră că într-o zi acesta va vorbi despre pericolul consumului de droguri. A fost un gest public de implorare a iertării, pentru că legislația Chinei este foarte severă în privința delictelor legate de droguri. Pentru astfel de delicte este prevăzută chiar și pedeapsa capitală, dar și închisoare pe viață. Legislația chineză face totuși distincția între drogurile ușoare și cele sintetice, precum metamfetamina, ketamina și ecstasy, care de altfel sunt și cele mai populare în China. Așa că Jaycee Chan nu riscă pedeapsa capitală, dar va sta ani buni după gratii!