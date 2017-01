Fiul lui Jan Tistu şi-a snopit în bătaie un consătean

Doi tineri din satul constănţean Plopeni sînt cercetaţi de oamenii legii după ce, în noaptea de joi spre vineri, au încercat să fure căruţa unui localnic, pe care l-au bătut pentru că a avut „tupeul” de a-i opri. Poliţiştii spun că Ionuţ Tistu, de 21 de ani, fiul lui Jan Tistu, bărbatul condamnat la 12 ani de închisoare pentru că şi-a molestat sexual copiii, şi Dan Ciortan, de 20 de ani, au pătruns în gospodăria lui Vasile Prisăcaru, puţin după miezul nopţii. Cei doi aveau de gînd să-i fure acestuia căruţa. Ghinionul lor a fost că victima a auzit zgomot şi a ieşit din casă. „Eram în pat cînd mi s-a părut că cineva umblă prin curte. Am ieşit ca să văd ce se întîmplă. Erau două persoane la poartă. M-am dus pînă în magazie, de unde am luat o furcă, pentru a mă apăra. L-am recunoscut pe Dan Ciortan, care este vecinul meu, şi l-am întrebat ce caută la mine în gospodărie. S-a apropiat de mine şi atunci am încercat să-l ameninţ cu furca. Mi-a luat-o din mînă şi a început să mă lovească. Mi-a dat mai multe lovituri în faţă, după care m-a trîntit la pămînt şi amîndoi au început să dea în mine cu pumnii şi picioarele. M-au lovit în piept, în spate, în cap. Aproape am leşinat. Norocul meu a fost că a apărut mama lui Dan Ciortan, care l-a potolit. A ieşit din casă şi maică-mea şi s-a liniştit şi Tistu”, povesteşte victima, Vasile Prisăcaru. Snopit în bătaie, bărbatul a intrat în casă, imaginîndu-şi că scandalul a luat sfîrşit. S-a înşelat... „Peste o oră, Dan Ciortan a venit iar la mine în curte şi m-a ameninţat. Mi-a spus că nu poate să adoarmă dacă nu îmi mai dă una în figură. A venit iar mama lui după el şi l-a luat acasă, că altfel nu pleca”, a declarat Vasile Prisăcaru. Vineri dimineaţă, bărbatul a mers la postul de poliţie din comuna Chirnogeni şi a depus o reclamaţie împotriva celor doi agresori. Oamenii legii i-au reţinut pe Ionuţ Tistu şi pe Dan Ciortan şi i-au escortat, vineri după-amiază, la sediul Poliţiei Mangalia. „Cei doi suspecţi au fost implicaţi în mai multe furturi săvîrşite pe raza comunei Chirnogeni. Pentru fapta lor, urmează să fie reţinuţi şi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă”, a declarat scms. Gabriela Iacob, şeful Biroului Cercetări Penale din cadrul Poliţiei Mangalia.

Ionuţ Tistu este fiul lui Jan Tistu, de 39 de ani, bărbatul condamnat la 12 ani de închisoare după ce şi-a molestat sexual copiii. Potrivit actului de inculpare, în perioada 2004 -august 2005, Jan Tistu ar fi profitat de imposibilitatea copiilor de şapte şi 13 ani, la vremea aceea, de a se apăra şi i-a forţat să întreţină raporturi sexuale orale cu el. Cei doi micuţi se aflau atunci în îngrijirea sa. În faţa procurorilor, Jan Tistu nu şi-a recunoscut faptele, declarînd că ar fi victima unei înscenări.