Fiul lui Mario Puzo a dat în judecată Paramount Pictures

Fiul scriitorului italiano-american Mario Puzo, autorul cărţii “Naşul / The Godfather”, a dat în judecată Paramount Pictures, reclamînd faptul că studiourile nu i-au plătit drepturile de autor din veniturile obţinute dintr-un joc video ce are la bază romanul şi celebra trilogie. În documentele depuse la Curtea Superioară din Los Angeles, pe 18 iunie, Anthony Puzo cere daune de cel puţin un milion de dolari pentru încălcarea contractului privind plata drepturilor de autor asupra operei tatălui său. Acesta a dat în judecată Paramount după ce studiourile au acordat licenţă editorului de jocuri video Electronic Arts, în 2006, în vederea realizării şi distribuirii unui joc care are la bază personajele şi replicile din filmul lansat în 1972. Anthony Puzo susţine, potrivit documetelor depuse în instanţă, că Paramount, divizie a Viacom, a încheiat un acord cu tatăl său în 1992, fiind de acord să îi ofere scriitorului o parte semnificativă din veniturile oricărui produs audio-vizual vîndut sau închiriat şi care deţine elemente ale filmelor din seria “Naşul”. Mario Puzo a murit în 1999, la vîrsta de 78 de ani, lăsîndu-şi averea copiilor săi.

Reclamantul susţine că acordul a fost încheiat pentru că Mario Puzo a primit extrem de puţini bani de la Paramount pentru drepturile ecranizării cărţii sale, deoarece, la momentul respectiv, “era tînăr, relativ necunoscut şi se zbătea să asigure supravieţuirea familiei sale”. Cartea lui Mario Puzo despre viaţa Mafiei şi familia mafiotă Corleone a fost transformată în unul dintre cele mai de succes filme, care i-a avut în distribuţie, printre alţii, pe Marlon Brando şi Al Pacino.