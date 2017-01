Fiul lui Michael Douglas crede că tatăl său lucrează ca bucătar

Dylan, fiul de şapte ani al cuplului hollywoodian Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones, este atît de obişnuit să îşi vadă tatăl în bucătărie încît nu îşi dă seama că acesta are o altă carieră în afara căminului. Catherine Zeta-Jones, care mai are o fiică de cinci ani, Carys, cu celebrul actor, a spus: “Douglas face nişte clătite excelente şi este destul de bun la napolitane. Unul dintre copii era la şcoală şi aveau ca temă de discuţie ocupaţiile, iar profesorul i-a spus: «Trebuie să mergi acasă şi să-i întrebi pe mami şi pe tati ce ocupaţii au». Am încercat să-i explicăm lui Dylan că facem filme, însă el a spus: «Aşteaptă o clipă! Mama face filme, iar tu faci clătite». Iar soţul meu, cîştigător a două premii Oscar, care are o carieră de 40 de ani, s-a uitat la mine şi mi-a spus «Oh! Deci la asta s-a ajuns!»”, a povestit amuzată actriţa. Deşi Dylan nu îl vede pe Michael Douglas ca pe un actor, Catherine Zeta-Jones vrea să apară alături de soţul său într-un film din care să lipsească scenele de sex. “Mi-ar plăcea să apară în scene de sex dacă nu ar fi soţul meu”, a afirmat actriţa galeză într-un interviu acordat revistei “OK!”.