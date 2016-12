Fiul lui Michael Douglas, Dylan, are nevoi speciale

Actorul american a declarat că familia sa a luat decizia de a se muta din Insulele Bermude la New York deoarece fiul său Dylan, în vârstă de 10 ani, “are nevoi speciale”. În vârstă de 65 de ani, Michael Douglas a adăugat că a luat decizia de a se muta la New York împreună cu soţia sa, actriţa Catherine Zeta-Jones, pentru ca Dylan să poată primi îngrijirea medicală de care are nevoie. Actorul nu a precizat, însă, în ce constau aceste nevoi speciale ale fiului său. Michael Douglas, care în prezent face chimioterapie pentru a învinge cancerul la gât cu care a fost diagnosticat recent, a declarat că această mutare îi permite soţiei sale să joace în spectacolul “A Little Night Music”, pus în scenă pe Broadway. În această vară, actriţa galeză Catherine Zeta-Jones a fost recompensată cu un premiu Tony pentru rolul ei din acest musical regizat de Stephen Sondheim.

Michael Douglas a spus, totodată, că este hotărât să îi protejeze pe cei doi copii ai săi pe care îi are cu actuala lui soţie - Dylan, de 10 ani şi Carys, în vârstă de 7 ani - de influenţele negative. Actorul speră să îi ajute pe cei doi copii ai săi să evite tentaţiile şi problemele, referindu-se la faptul că fiul său cel mare, Cameron, în vârstă de 31 de ani, provenit din prima sa căsnicie, cu Diandra Douglas, a fost trimis la închisoare, la începutul acestui an, din cauza dependenţei de droguri. Michael Douglas a dezvăluit, totodată, faptul că fiul său Cameron a început să consume droguri şi a devenit dependent de acestea încă de la vârsta de 13 ani. “Sunt îngrijorat pentru Cameron, dar sunt totuşi optimist. Închisoarea este un fel de «clinică supremă». Nu prea poţi să primeşti tot ce doreşti în închisoare. Există multe restricţii şi eşti testat. El înţelege situaţia. Fiecare an în care nu consumi droguri face ca anul următor să fie mai bun. Până acum, el a dansat oarecum printre picăturile de ploaie”, a declarat actorul american. Cameron a fost condamnat, în aprilie, la cinci ani de închisoare, pentru posesie de heroină şi trafic de cocaină şi mari cantităţi de metamfetamină. Michael Douglas a divorţat de Diandra în anul 2000, după o căsnicie care a durat 23 de ani şi s-a căsătorit, în acelaşi an, cu actriţa galeză Catherine Zeta-Jones.

Michael Douglas şi soţia sa îşi vor reînnoi jurămintele de credinţă în luna noiembrie, la New York. Ceremonia, care va marca zece ani de la nunta cuplului, va fi urmată de o petrecere somptuoasă, la Plaza Hotel din New York, unde cei doi actori s-au căsătorit în anul 2000. “Michael este foarte slăbit în urma şedinţelor de chimioterapie şi radioterapie, însă e hotărât să facă acest lucru. A plâns atunci când Catherine i-a sugerat să îşi reînnoiască jurămintele de credinţă şi consideră că această ceremonie este o expresie minunată a iubirii lor. Michael este un luptător şi şi-a promis lui însuşi să fie suficient de puternic pentru această a doua zi importantă din viaţa cuplului”, a declarat unul din prietenii starului.