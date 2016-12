11:51:34 / 22 Aprilie 2015

suntem oameni cu toti

DIFERENTA INTRE TIGANI MUSULMANI SI TURCI , TATARI ESTE DIFERITA MA REFER EDUCATIA SI STILUL DE VIATA ESTE DIFERIT. 1 MUSULMAN TREBUIE SA FIE CREDICIONS SA SE POARTA FRUMOS CU SEMENI LUI,SA AJUTE SEMENI PE CEI SARACI ORFANI SI NECAJITI ,INTERZIS JOCURIILE DE NOROC,CAMATARIA, ALCOOLUL. DOMNUL YASAR SEDAN DA CA SE CREDE UN MUSULMAN ADEVARAT CU CREDINTA SI FRICA DE ALLAH NU AR FI PROCEDAT ASA ESTE UN LUCRU URAT IN FATA LUI ALLAH CELOR DIN JUR.LUI ALLAH NU-I PLAC ACESTE LUCRURI . STIIM DIN PRESA SI MASS-MEDIA DE FAMILIA YASAR CU SAU OCUPAT SI CU CE SE OCUPA .DAR ASTA NU MA INTERESEAZA SI NU E PROBLEMA SOCIETATI SA LUAM MASURI DRASNICE IN POTRIVA LOR .DA CA LEGEA SI AUTORITATIILE AI APARA ASTA E PROBLEMA LOR . DOMNUL CU INGHETATA IN PARCUL TABACARIEI DANSUL DA CA ARE AUTORIZARE DE FUNCTIONARE DE LA PRIMARIE SI CELE LATE SERVICI CARE L-AU AUTORIZAT SA VANDA ACOLO .DAR DOMNUL SEDAN A PROCEDAT GRESIT .SUNTEM OAMENI SUNTEM IN SECOLUL 21 IN EUROPA NU IN SOMALIA UNDE ACOLO LEGEA O FAC ALTII CU ARMA SI VIOLENTA.