Fiul lui Vladimir Voronin, cel mai bogat om din R. Moldova

Oleg Voronin este cel mai bogat om din cea mai săracă ţară din Europa, fiind suspectat că s-a îmbogăţit sub protecţia tatălui său, acuză publicaţia transnistreană "The Tiraspol Times", în ediţia electronică de miercuri. Publicaţia precizează că mandatul preşedintelui Vladimir Voronin, fost general sovietic, s-a remarcat prin accentuarea sărăciei, scăparea de sub control a fenomenului imigraţiei şi extinderea fără precedent a afacerilor derulate de fiul liderului moldovean, Oleg Voronin, fapt ce l-a transformat în cel mai bogat om din ţara cu cel mai mic Produs Intern Brut din Europa.

Între timp, Republica Moldova şi liderul său comunist au demarat o campanie de discreditare îndreptată împotriva Transnistriei şi a oficialilor săi aleşi prin vot direct, adaugă "The Tiraspol Times". Publicaţia susţine că s-a dovedit că liderul separatist Igor Smirnov şi fiii acestuia, Igor şi Vladimir, nu au legături cu cele două mari companii din stînga Nistrului, Sheriff Ltd. şi Green, spre deosebire de situaţia din Republica Moldova, unde afacerile derulate de Vladimir Voronin şi fiul său Oleg cu firmele moldoveneşti sînt binecunoscute şi recunoscute chiar de membrii familiei.

Oleg Voronin, deşi recunoaşte că deţine şi controlează o serie de mari companii moldoveneşti, se apără de atacurile la adresa sa menţionînd doar că a demarat aceste afaceri în mod legal şi că averea sa nu este rezultatul unor acte de corupţie. Într-un interviu acordat unei reviste de la Chişinău, Oleg Voronin, licenţiat în biologie, s-a declarat şocat de acuzaţiile ridicole şi nefondate lansate împotriva sa şi a afacerilor pe care le deţine. Acesta este proprietarul, printre altele, al băncii FinComBank, al fabricii de zahăr Bricanski, al firmei de export de vinuri Garling Collection, precum şi al altor societăţi, susţine publicaţia transnistreană. Presa străină relatează că veniturile lunare înregistrate de Oleg Voronin din importurile de gaze naturale şi petrol, alcool, ţigări şi alte produse, în baza unor contracte guvernamentale, se ridică la circa 30 de milioane de dolari.

Ex foto: Preşedintele Vladimir Voronin, tatăl celui mai bogat om din cea mai săracă ţară a Europei