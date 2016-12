„Fiul meu e curios și trage de ornamentele de brad”

Anna Lesko este o artistă apreciată și o mămică sexy, care face atmosferă în continuare, pe scenele din țară. Ea a susținut, în această lună, un show în Orășelul Copiilor, ocazie cu care a acordat un interviu ziarului „Telegraf” în care a vorbit despre primul ei Crăciun ca mămică și cum i-a schimbat viața noua ipostază.

Reporter (R.): Cum reușești să te descurci cu concertele în noua ipostază, de mămică?

Anna Lesko (A.L.): Chiar dacă am de susținut multe concerte în această perioadă, unele în aer liber, am foarte multă grijă de mine, să nu stau prea mult în frig, să fiu bine îmbrăcată, pentru a îmi menține sănătatea. Am un bebeluș superb acasă și trebuie să am grijă de el, iar de aceea mă protejez.

R.: Cum este primul Crăciun ca mămică?

A.L.: Superb! Am făcut și primul brad, în fiecare zi am pus câte ceva în el. Fiul meu e mic și curios și trage de ornamente când îl țin aproape de brad. Încearcă și el să descopere lucruri noi. Nu știe cine e Moș Crăciun, dar o să afle. O să vină Moșul, cu siguranță, o să filmăm și o să facem poze și o să priceapă el mai târziu.

R.: Cum va fi noaptea de Revelion?

A.L.: Aglomerată! Voi fi pe scenă... am programate șapte concerte și va fi greu, dar frumos. Șampania cred că o desfacem pe drum sau acolo unde ne va prinde miezul nopții.

R.: Ai planuri de vacanță?

A.L.: Nu! Tocmai am avut, luna trecută, o escapadă în Africa și cred că nu o să mai vină alta prea curând, pentru că nu mai pot să plec de lângă copil. Mi-a fost foarte greu fără el.

R.: Printre toate aceste activități, mai ai timp și de pasiunile tale, precum pictura?

A.L.: Nu... pictura e un aspect pe care l-am lăsat deoparte, pentru că necesită o anumită stare de liniște, de concentrare. E mai dificil acum, pentru că nu avem bonă, am preferat să împărțim sarcinile și nu e loc de alte activități artistice.

R.: Vorbește-ne puțin și despre show-ul tău cu dansatoarele...

A.L.: Mie nu prea îmi place să vorbesc despre munca mea, prefer să-i las să o facă pe cei care ne urmăresc, dar pot spune că totul depinde de inspirație. Am ales dansuri proprii, costume colorate și sexy, elemente la care recurgi odată cu experiența scenică pe care o capeți. E foarte greu să pui în scenă un show live, pentru că îți trebuie multe resurse, oameni, mașini. Sunt foarte mulți oameni în staff.