Fiul mijlociu al lui Donad Trump, Eric, și soția sa vor deveni părinți în septembrie

Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui SUA Donald Trump, a declarat luni că soția sa Lara este însărcinată cu primul copil, un băiețel, și că acesta se va naște în luna septembrie, informează Associated Press. "Adăugăm un băiețel echipei Trump (#TeamTrump)", a scris Trump pe Twitter. "A fost un an uimitor. Suntem binecuvântați!". Eric Trump și soția sa, Lara, fostă Yunaska, s-au căsătorit în noiembrie 2014 la hotelul Mar-a-Lago, proprietatea familiei Trump, din Palm Beach, Florida, după șase luni de relație. Lara are 33 de ani, potrivit revistei People. Băiețelul va fi cel de-al nouălea nepot al președintelui Trump și va veni pe lume în septembrie. Cuplul a declarat pentru revista People că încă sunt în căutarea unui nume pentru băiețel. “Ne place numele Charlie, dar ne-am numit deja câinele în acest fel, așa că a căzut”, a spus Eric Trump. Eric Trump este cel de-al treilea copil al lui Donald Trump și al primei sale soții, fostul model ceho-american Ivana Trump.

Locuitor al orașului New York, Eric este administrator al Trump Organization, alături de fratele său, Donald Trump Jr. Președintele SUA l-a felicitat pe fiul său și pe nora sa la aflarea veștii: "Felicitări, Eric & Lara. Sunt foarte mânduri și fericit pentru voi doi!," a scris Trump pe Twitter.