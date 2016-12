Fiul ploii

Ce-i apa chioară şi cît de mioapă este ea? Ce dioptrii se potrivesc la apa chioară? E potabilă din punct de vedere al cerinţelor europene? Apa chioară este caracteristică doar României? Face parte din bogăţiile ei naturale? Dacă bătutul apei în piuă este catalogat drept ramură industrială, atunci, de ce nu redresăm PIB-ul cu ajutorul său? Bătutul apei în piuă poate fi încadrat la categoria industrie fără fum? Iată doar cîteva dintre chestiunile pe care şeful statului le-a adus în atenţia opiniei publice. În ultima vreme, discursul său electoral s-a axat pe calitatea şi proprietăţile apei. A recomandat miniştrilor din cabinetul Boc să stea ore în şir cu picioarele băgate într-un lighean cu apă rece, ca măsură unică pentru a reveni în mijlocul realităţii înconjurătoare. Din punctul de vedere al apei reci, miniştrii în cauză şi-au băgat picioarele. E drept, şi-au băgat picioarele şi în ţărişoara asta! De altfel, şi-au băgat picioarele şi în criza mondială, efectele lărgirii ei urmînd să le resimţim din plin în 2010. Într-o astfel de ipostază, vorbitorul arată ca o ţîşnitoare de idei revoluţionare. Plin de zel, ca un potcovar, bate apa în piuă pînă o apucă dracii. Cînd se ambalează prea mult, stropeşte totul în jurul său. Criticii sistemelor noastre de irigaţii lansează noi teorii şi propun soluţii de-a dreptul salvatoare pentru soarta agriculturii. Abia acum au observat că nu sînt exploatate corespunzător toate sursele şi izvoarele competente. Spre ruşinea noastră, am uitat cu toţii că, indiferent de starea vremii, unora le plouă în gură. E suficient să ne fie trecute pe sub nas cîteva bucate apetisante. Mulţi spun că apa preşedintelui este forată direct din puţul gîndirii sale, ceea ce explică originalitatea ideilor puse pe tapet. Alţii sînt de părere că totul se trage de la genunchi, cu toate că nimeni nu ştie cu precizie dacă preşedintele a acumulat sau nu apă în această zonă. Remarc existenţa unui concept totalitar despre apă. Totul este o apă şi-un pămînt. Teza e valabilă în cazul politicienilor de doi lei şi ea explică omogenitatea unor personaje. Preşedintele ne-a prezentat noile concepte despre apa rece, apa chioară, apa bătută în piuă şi apa de ploaie. Fapt oarecum surprinzător, pentru că, din cîte ştiam, domnul Iliescu era singurul nostru mare specialist în ape. De pe o cu totul altă platformă, preşedintele Băsescu pune apa într-o lumină nouă reformatoare. De pildă, în plină criză guvernamentală, domnia sa ne-a vorbit despre efectele lucide ale apei reci. Sigur, este bine să se evite excesele de orice fel. În acest context, sîntem avertizaţi să nu ne îmbătăm cu apă rece. Candidaţii la preşedinţie ne ademenesc cu tot felul de promisiuni. În acest caz, consumul exagerat de apă rece poate dăuna grav stării de spirit şi chiar sănătăţii. Un nou mandat sub auspiciile fiului ploii ne-ar băga definitiv la apă!