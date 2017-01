Fiul principalei martore în cazul Mailat, cercetat de magistraţii italieni

Magistraţii italieni îl cercetează pe fiul principalei martore în cazul lui Nicolae Romulus Mailat, românul de etnie romă acuzat pentru uciderea la sfîrşitul lunii octombrie a Giovannei Reggiani, informează cotidianul “Il Messagero”. Mailat, care a fost reţinut chiar în noaptea uciderii Giovannei Reggiani, a indicat numele preuspusului complice, Gheorghe Neamţu, care nu dispune de un alibi solid. Conform cotidianului, procurorul-adjunct Italo Ormanni şi magistratul Maria Bice Barborini nu au nicio îndoială în privinţa rolului jucat în acest caz de Mailat, al cărui proces va începe pînă la sfîrşitul lunii. Românul, în vîrstă de 24 de ani, a fost pus sub acuzare în baza mărturiei Emiliei, o conaţională care locuia în aceeaşi tabără şi care a declarat că l-a văzut transportînd trupul Giovannei Reggiani şi aruncîndu-l într-o groapă. În timpul primelor interogatorii, Mailat nu a oferit niciun element care să-l disculpe, însă ulterior, în faţa magistratului, l-a nominalizat drept complice pe fiul Emiliei, Gheorghe Neamţu. “Am fost la cumpărături. La întoarcere, m-am întîlnit cu fiul Emiliei şi apoi cu acea doamnă. «Hai s-o jefuim», mi-a spus prietenul meu”, a declarat Mailat, recunoscînd că, în cele din urmă, s-a lăsat convins. “Am fugit cu geanta. Cînd m-am întors, am văzut că el o omorîse pe acea doamnă”, a adăugat el, conform ziarului “Il Messagero”. Fiul Emiliei, un tînăr de 18 ani, se apără, dar nu dispune de un alibi solid. “Nu aş fi putut agresa vreo persoană la acea dată. Cu cîteva zile înainte căzusem şi nu puteam să merg bine. Puteţi să verificaţi la medic”, a spus tînărul. “Il Messagero” afirmă că într-adevăr, tînărul a fost la medic, dar consecinţele micului incident nu erau atît de grave încît să-l împiedice să agreseze femeia. Ziarul adaugă că începerea procesului lui Mailat este iminentă, acuzarea mai aşteptînd rezultatele analizelor asupra unei pete de sînge descoperite pe un stîlp de la Tor di Quinto şi a petelor de sînge de pe geanta victimei. Pentru moment, magistraţii nu au la dispoziţie nici înregistrarea convorbirilor purtate de pe telefonul Giovannei Reggiani, care nu a fost recuperat.

Majoritatea românilor din Italia consideră că presa şi politicienii din Peninsulă au prezentat tendenţios cazul Mailat. Aceasta este concluzia unei cercetări sociologice făcute de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. Potrivit sondajului, majoritatea celor care muncesc în oraşele italiene spun că viaţa lor s-a înrăutăţit din cauza lui Mailat. 72% dintre ei consideră că presupusa faptă le-a afectat în rău imaginea. Mulţi spun că au simţit-o pe propria piele. 18% dintre cei intervievaţi declară că au citit, cel puţin o dată în ultima lună, pe afişe sau inscripţii în locuri publice şi chiar pe ziduri, injurii la adresa emigranţilor români din Italia, iar 7% spun că au fost legitimaţi de carabinieri pentru simplul fapt că sînt români. Alţii spun că au fost înjuraţi pe stradă, fără motiv. Majoritatea celor care muncesc în Italia sînt, însă, de părere că românii au primit eticheta de popor infractor din cauza felului în care a fost prezentat subiectul. Peste 60% dintre românii chestionaţi consideră că mass-media şi politicienii italieni au prezentat incorect şi tendenţios cazul. Din cauza manifestărilor xenofobe ale multor italieni, 35% dintre cei intervievaţi au declarat că vor să se întoarcă definitiv în România. Sondajul a fost efectuat în perioada 20 noiembrie - 15 decembrie 2007, pe un eşantion de 1.066 de persoane şi are o marjă de eroare de +/- 3 procente.