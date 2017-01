Fiul senatoarei PDL Sorina Plăcintă, acuzat de tentativă de omor

Fiul senatorului PDL Sorin Plăcintă este acuzat de tentativă de omor după un incident pe care l-a avut, luni seara, cu iubita sa, în ajutorul căreia au intervenit mai mulţi bucureşteni, unul fiind lovit de maşina lui Andrei Plăcintă, iar un altul trăgând foc de avertisment cu o armă deţinută legal. Potrivit anchetatorilor, dar şi martorilor oculari, în zona intersecţiei Ştirbei Vodă cu Berzei, înspre Piaţa Matache, Răzvan Andrei Plăcintă a avut un incident cu iubita sa. După ce a fost lovită, tânăra a vrut să părăsească locul, urcându-se la volanul unui Volkswagen, însă Andrei Plăcintă a blocat-o cu maşina sa, un Renault Laguna. După ce tânăra s-a urcat în maşină, Andrei Plăcintă a sărit pe autovehicul, spărgând luneta şi oglinda. Un bucureştean, martor al întregii scene, a încercat să intervină pentru aplanarea conflictului. După ce Andrei Plăcintă s-a urcat în maşina sa, bucureşteanul, martor la scandal, s-a pus în faţa autovehiculului în încercarea de a-l opri, dar fiul senatorului PDL a trecut peste el, bărbatul rămânând blocat sub Renault. Imediat, un alt martor, când a văzut că lucrurile degenerează, a tras cu puşca cu aer comprimat, pe care o deţine legal, pentru a-l speria pe tânăr. Andrei Plăcintă a fugit de la locul scandalului. În timp ce poliţia se deplasa la faţa locului, cinci bucureşteni au fost nevoiţi să răstoarne maşina fiului senatorului PDL, pentru a-l debloca pe bucureşteanul blocat sub ea. De la locul incidentului, Andrei Plăcintă s-a deplasat imediat la spital, unde a fost tratat pentru răni superficiale la nivelul membrelor. Ieri, Parchetul Tribunalului Bucureşti a început urmărirea penală împotriva fiului senatorului PDL Sorina Plăcintă, tânărul fiind acuzat de tentativă de omor, ultraj contra bunelor moravuri şi tâlhărie. Senatorul PDL Sorina Plăcintă a declarat, ieri, într-un comunicat de presă referitor la incidentul în care a fost implicat fiul său: “Andrei Răzvan este un tânăr responsabil, de 20 de ani. În cazul în care vor fi demonstrate informaţiile prezentate public, el va răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat. Doar ancheta instituţiilor abilitate poate stabili dacă el a acţionat în legitimă apărare, sau a comis o greşeală”. În urma audierilor de ieri de la Parchetul Tribunalului Bucureşti, fiul senatorului Sorina Plăcintă a fost reţinut, marţi, pentru 24 de ore, de către procurorii bucureşteni, sub acuzaţia de tentativă de omor şi ultraj contra bunelor moravuri, au declarat surse judiciare. Nu este prima dată când fiul Sorinei Plăcintă este implicat într-un scandal. În urmă cu câteva luni, presa a relatat că Andrei Plăcintă a postat pe contul său de pe o reţea de socializare fotografii în care apare urinând pe o troiţă maramureşeană, iar în 2009 a postat imagini în care săruta un bărbat.