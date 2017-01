Fiul taximetristului ucis a cerut daune de 50.000 de euro

Principalii suspecţi ai taximetristului Hari Băcanu, Dumitru Cănănău şi Cosmin Cristian Grigoraş au avut, ieri, o nouă înfăţişare la Tribunalul Constanţa. Judecătorul a fost hotărît să îi audieze pe inculpaţi, motiv pentru care a citit în şedinţă publică rechizitoriul Parchetului, însă Cănănău i-a dat planul peste cap atunci cînd a cerut o amînare pentru a-şi angaja un avocat. „Familia mea mi-a promis că îmi va aduce avocat pentru că reuşit să strîngă banii necesari pentru plata onorariului!”, a susţinut inculpatul. Înainte de a acorda un nou termen, preşedintele completului l-a întrebat pe Vlad Băcanu, fiul taximetristului ucis, ce pretenţii băneşti are de la inculpaţi. Tînărul a cerut 50.000 euro daune morale pentru suferinţa provocată de pierderea tatălui său. În schimb, sora victimei, Elena Gonaciu, a precizat că nu are nevoie de niciun leu de la cei doi pentru înmormîntare şi pomeni. Cei trei aveau nevoie de bani şi şi-au premediat crima, întocmind planul în cele mai mici detalii. Ei au ales la întîmplare un taximetrist şi i-au solicitat să îi transporte în satul Petroşani. Pe drum, sub pretextul că trebuie să urineze, asasinii i-au cerut lui Băcanu să oprească, iar după ce acesta a tras maşina pe dreapta, au trecut la fapte. Cănănău l-a sugrumat cu un şiret în timp ce Grigoraş îl buzunărea, iar Mecu l-a lovit în cap cu un pistol cu aer comprimat, şi apoi l-a împuşcat în cap. Apoi, cei trei au tîrît corpul pe cîmp şi l-au incendiat după ce l-au stropit cu benzina adusă într-un bidon. Criminalii au dus taxiul, un Volskswagen Golf 4, acasă la Cănănău şi, după ce l-au ascuns într-un şopron, l-au dezmembrat în vederea comercializării.

În timpul urmăririi penale, anchetatorii au stabilit că Dumitru Cănănău a încălcat legea privind regimul armelor şi muniţiilor. Arma cu care l-a împuşcat în cap pe taximetrist fusese cumpărată din Italia şi introdusă ilegal în ţară. El a susţinut că avea nevoie de pistol pentru că drumul pe care îl parcurgea cînd aducea maşini din Italia ce urmau să fie dezmembrate şi vîndute la bucată, era periculos. Tot ieri, instanţa a decis ca dosarul de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor întocmit pe numele lui Cănănău să fie conexat cu cel de omor.