Flacăra blondă la Mangalia

Vizita de lucru efectuată de ministrul Turismului în sudul litoralului a scos în evidenţă efectele magice ale flăcării blonde. De asemenea, a constituit un bun prilej pentru deputatul Iorguş de a-şi arăta din nou muşchii. Sigur, înconjurat de supuşii săi din PD-L, domnia sa s-a simţit stăpân pe sine, plimbându-se tot timpul ca un cocoş pus pe harţă. Chiar dacă nu a ieşit din cuvântul Elenei Udrea, domnul deputat nu a pierdut ocazia de a-i plăti lui Tusac, primarul Mangaliei, câteva poliţe restante. Din păcate, la Mangalia, războiul declanşat de unii consilieri împotriva primarului continuă sub diverse forme. Nici măcar prezenţa ministrului Turismului în teritoriu nu a îndulcit situaţia, fiind evidente reacţiile mai mult decât răutăcioase ale unor pedelişti. Aşa s-a întâmplat şi anul trecut. Doamna Udrea a venit la Mangalia, a propus un armistiţiu dedicat binelui şi prosperităţii turismului de pe litoral, dar, în cele din urmă, s-a ales praful de proiectele sale! Pentru unii dintre politicienii locali, este mult mai importantă cearta cu iz de mahala din Consiliul Local. După suspendarea lui Tusac, diverse personaje s-au grăbit să-i ia locul, dând naştere la situaţii confuze şi dezagreabile. Credeţi că-i arde cuiva de renaşterea turismului în sudul litoralului? Poate nici ministrul de resort nu crede prea mult în propriile sale planuri de viitor! Când vine vorba despre binele Mangaliei, mă aştept ca factorii responsabili de pe plan local să lase deoparte orgoliile de doi lei şi să acţioneze toţi în aceeaşi direcţie. Din păcate, în Consiliul Local Mangalia, primarul încarcă şi consilierii potrivnici descarcă. Din acest motiv, dialogul cu Elena Udrea a fost unul cu jumătate de gură, ceea ce dă vizitei un caracter formal. Incapabil să-şi stăpânească aversiunea care-l mână faţă de Tusac, domnul deputat a sărit la gâtul primarului, afirmând că nu va susţine proiectele sale. Declaraţia cu pricina se înscrie în nota de normalitate păguboasă care a pus stăpânire pe oraş. Pentru războinicii lui peşte, contează mai mult datul la gioale şi creşterea producţiei de noduri în papură! Am sesizat că domnului Mincă, “naşul” de presă al lui Zanfir Iorguş, i-a priit perioada de interimat în care s-a aflat la cârma Primăriei Mangalia. Ca politician, a ratat posibilitatea de a demonstra mangalioţilor bunele sale intenţii, renunţând la înclinaţiile personale faţă de păruielile cu caracter politic. Din câte ştiu, Mincă este un om de turism. De ce, în această ipostază, nu a făcut demersurile necesare pe lângă ministrul Turismului în ce priveşte susţinerea unei agende cu priorităţi? Ca şi conservatorul Mincă, domnul deputat a ţintit doar capra vecinului. În aceeaşi ipostază s-a aflat şi prefectul Claudiu Palaz, care are pe conştiinţă suspendarea lui Tusac. Din câte am înţeles, pentru că l-a acţionat în instanţă pe prefect, primarul Mangaliei se aşteaptă la noi presiuni şi represalii. Conflictul de la Mangalia, care durează de peste un an, s-a acutizat. În momentul de faţă, toate căile care duc spre o conciliere viabilă au fost blocate. Nu spun că primarul nu are şi el păcatele lui, dar, în această chestiune sumbră pentru Mangalia, blocată la mantinelă de amar de vreme, mă aşteptam la mai multă înţelepciune din partea consilierilor implicaţi în scandal. Acum, după reţeta consacrată a răzbelului politic, ne aflăm în faza în care fiecare aşteaptă să moară celălalt. În acest ritm, sezonul estival are toate şansele să găsească Mangalia în aceeaşi atmosferă de deplină dezbinare. Fără contribuţia decisivă a factorilor locali, inclusiv a deputatului Iorguş, proiectele Elenei Udrea vor rămâne pe hârtie.