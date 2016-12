Flăcări şi asediu în cetatea Tomisului?!

Istoria străvechiului Tomis reprezintă un puzzle din care, se pare, lipsesc cam multe piese, în pofida numeroaselor vestigii care încarcă vitrinele muzeelor. Surprizele nu contenesc să apară, chiar dacă, de la Pârvan încoace şi chiar mai devreme, zona peninsulară a fost răscolită în lung şi în lat, în căutare de „antichităţi”. La fel s-a întâmplat şi cu ocazia recentelor lucrări de reabilitare a zonei peninsulare. Un superb tors al zeiţei Venus, un fragment de cadran solar, un mormânt de incineraţie într-un loc frecvent circulat şi urme de incendiu violent, sunt doar câteva dintre „surprizele” pe care Peninsula le-a oferit arheologilor. Mai mult, vă întrebaţi, poate, că încălzirea prin pardoseală e de mai mare lumii inventată? Nicidecum! Anticii ne dau din nou lecţii, la sute de veacuri distanţă şi „ne spun” răspicat: „Nihil novi sub sole”. O locuinţă cu hypocaust, descoperită în Peninsulă reconfirmă acest lucru.

În cetatea Tomisului, la fiecare pas, constănţeanul şi turistul calcă, la propriu, pe istorie şi pe morminte, pe vestigii ascunse în pământ şi pe osemintele celor care înaintea noastră au trăit, au iubit şi au murit aici. Răscolită de excavatoare cu prilejul amplelor lucrări edilitare care s-au derulat începând cu 1878, odată cu instalarea administraţiei româneşti în Dobrogea, Constanţa - cu precădere zona sa peninsulară - a demonstrat că ascunde în străfundurile sale o comoară, care pare inepuizabilă. Afirmaţia este întărită şi de recentele şi amplele lucrări pentru reabilitarea reţelei de apă/canalizare din Peninsulă, care au scos la lumină noi dovezi seculare ale existenţei Tomisului. „La cumpăna dintre lunile august şi septembrie, se face un an de când supraveghez lucrările care se desfăşoară în centrul vechi al Constanţei”, a spus arheologul Octavian Mitroi de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC).

CLĂDIRE CU HYPOCAUST Prima surpriză plăcută din cadrul săpăturilor de înlocuire a conductelor avea să apară în noiembrie 2012, pe strada Vasile Canarache, colţ cu Agenţia de Voiaj CFR. Atunci au ieşit la iveală ruinele unei clădiri romane cu hypocaust - sistem de încălzire pe sub pardoseală, care astăzi, după atâtea secole, este din nou la modă pentru cei care îşi permit „extravaganţe” -, datată în anul 300.

FORTIFICAŢIILE TOMISULUI? Următoarea descoperire însemnată avea să se producă la începutul acestui an, la intersecţiile Pieţei Ovidiu cu străzile Traian şi Mircea cel Bătrân. „Acolo, se pare că am descoperit fortificaţiile Tomisului din perioada greacă, secolele III î. Hr. - I d. Hr. În săpătură au apărut fragmentele unui turn semicircular din piatră nelegată cu mortar. În straturile de pământ din jurul lui, am descoperit mult material de epocă greacă, în special din secolul al III-lea î. Hr. Este vorba despre ceramică fină, un fragment de aplică ceramică, cu reprezentarea unei divinităţi feminine, Afrodita sau Demeter. Avem chiar şi două monede de bronz: una este în curs de restaurare, iar cealaltă este de la cumpăna secolelor II-III î. Hr. Este o monedă locală, bătută la Tomis. Din păcate, rapiditatea cu care s-au desfăşurat lucrările nu a permis o extindere a săpăturilor, care ne-ar fi lămurit dacă am descoperit fortificaţiile Tomisului din perioada greacă sau este vorba de un alt monument de altă natură, din altă epocă”, a specificat arheologul Octavian Mitroi.

MORMÂNT LA PIZZERIE O a treia descoperire importantă a avut loc în luna martie, chiar în dreptul intrării în pizzeria Cin-Cin. În acest loc, la o adâncime considerabilă - 2,5 metri - a fost descoperit un mormânt de incineraţie din prima jumătate a secolului I d. Hr. Unicul obiect scos la suprafaţă din acel mormânt a fost un unguentariu, flacon ceramic pentru parfum şi uleiuri cosmetice.

AL CINCILEA ECRAN SOLAR DIN DOBROGEA Cele mai spectaculoase descoperiri, din punct de vedere calitativ, nu cantitativ, au avut loc luna trecută. Astfel, pe 10 iulie, chiar în faţa MINAC, a fost descoperit un fragment dintr-un cadran solar de marmură, din secolul al II-lea, cu un splendid decor în exterior, realizat în basorelief. Pe interiorul său, cu linii de meridian sunt trecute numele lunilor, de la februarie până în iunie. „Este a cincea piesă de acest gen care s-a descoperit până acum în Dobrogea. Ecranele solare erau rare, deoarece realizarea lor presupunea o calificare deosebită, cunoştinţe temeinice de astronomie şi geometrie. Erau şi costisitoare”, a explicat arheologul Octavian Mitroi. „Nu pălise bine emoţia acestei descoperiri, că a doua zi, pe 11 iulie, am mai avut o surpriză de proporţii: un fragment al unei statuete din marmură a zeiţei Venus, din secolul al II-lea”, a mai spus Mitroi. Descoperirile au culminat, recent, cu fragmentele unei străzi de epocă romano-bizantină, aflate vizavi de parcul arheologic al Catedralei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

„Misterele” străvechiului Tomisului încă aşteaptă să fie descoperite, astfel încât arheologii să completeze piesele imensului puzzle reprezentat de istoria acestui loc numit cândva Tomis, Constantiana şi Kustenge, iar astăzi, Constanţa.

Incendiu devastator

De asemenea, în zona ocupată în antichitate de oraşul Tomis, a fost identificat, în opt locuri, un strat de distrugere prin incendiere, alcătuit din pământ ars „la roşu” şi dărâmături de ţigle şi cărămizi. „Stratul este întrerupt, fragmentat. Din ceea ce se ştie despre stratigrafia Tomisului romano-bizantin, se pare că nu a prea fost întâlnit acest strat de arsură”, a spus specialistul MINAC, Octavian Mitroi. Doar în trei dintre cele opt puncte în care au fost identificate urme de incendiu au ieşit la iveală fragmente de marmură şi un vas de bronz, la restaurarea căruia se lucrează. „Acest strat de arsură poate fi o mărturie a unui eveniment conflictual petrecut între anii 400-600, poate legat de un atac al hunilor, slavilor şi avarilor. Se ştie că acea perioadă a fost foarte instabilă, cu multe năvăliri barbare, de pe urma cărora întreaga Dobroge romană târzie a avut de suferit”, a conchis arheologul MINAC.