„Flautul fermecat” - vervă, culoare şi emoţii

02:51:11 / 19 Iunie 2014

unui ce ?!

Pai...daca are merite deosebite ...cum de promoveaza cu mandrie "brigada artistica de la CFR" ? Poate aflam si noi in baza caror "studii inalte" debitezi "pretioasele cunostiinte" (nu relatii !). Sunt receptiva la o critica argumentata pe o logica de bun simt (IQ + documentare) , dar „gargara tendentioasa” imi aduce aminte de „mintim(educam) poporul cu televizorul”. In definitiv orice tampenie debitata la TV , cu pretinsa obiectivitate „devine litera de lege” pentru toate babele, care recita in cor : „ Asa este ! A spus la televizor”. Asa ca...repeti la nesfarsit niste „adevarurile tale absolute”...poate convingi pe cineva. Apropos : Papageno („Papagei” , in germana) inseamna papagal ! Nu stiu la ce spectacol ai fost, dar daca urmareai cu atentie, nu sa cauti (inventezi) cu orice pret nod in papura (ca sa ma exprim elegant) ...ai fi auzit inca in primele replici (in romaneste !!!) ca Printul Tamino spune ca nu mai are sageti ! Atat ! Nu merita sa imi consum energia sa-ti explic tot ce nu poti (vrei) sa intelegi !