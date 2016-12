„Flautul fermecat” şi turnee în Elveţia şi Germania

09:41:41 / 21 Februarie 2014

exceptional!

a inflorit opera, in sfarsit! sper sa primeasca aplauzele si sustinerea meritata pentru cat au indurat oamenii si institutia asta, cu darzenie! Un exemplu de oameni ce nu se pleaca sub un regim de impostori si tradatori de neam si sustin cultura, arta, educatia, lupta pentru singura cale de a scoate poporul acesta din intuneric. Constanteni, inainte sa sustineti monarhia sau cine stie ce politician, veniti la teatru si la opera si sustineti viitotul copiilor nostri, care nu trebuie sa mai traiasca in intunericul programat de ei! Asda nu vom fi nevoiti sa iesim in strada si sa murim, ca in Ucraina!