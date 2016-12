Flo Rida a adus hip-hop-ul american în clubul Bamboo

Unul dintre cei mai în vogă artişti hip-hop ai momentului, Flo Rida, a susţinut, vineri seară, în clubul Bamboo din Mamaia, un supershow plin de energie debordantă, entuziasm, dorinţă şi pasiune.

Momentul apariţiei lui Flo Rida a fost pregătit de o trupă de dansatori şi animatoarele de la Bamboo Ladies, care au oferit un show de senzaţie, spre deliciul mulţimii din faţa scenei. Publicul s-a dezlănţuit la puţin timp după ora 2.00, cînd pe scenă a urcat cîntăreţul de hip-hop Flo Rida. Artistul s-a prezentat cu o chitară şi a.... mimat o serie de acorduri, apoi a încins atmosfera cu cele mai cunoscute piese ale sale, precum „Low”, „Right Round”, „Available” sau „R.O.O.T.S.”, melodie care dă titlul celui de-al doilea album din cariera sa, „Route of Overcoming the Struggle”.

Artistul a fost protagonistul unor scene inedite, spre mijlocul show-ului, cînd s-a suit în spatele unui bodyguard de-al său şi a dat un tur complet clubului, în timp ce cînta „Right Round”. În cadrul show-ului de senzaţie susţinut în staţiunea Mamaia, hip-hop-erul a ţinut să îi aducă un omagiu regretatului Michael Jackson. În acest fel, Flo Rida s-a alăturat artiştilor lumii pentru a-l comemora pe „Regele muzicii pop” şi a apelat la sprijinul publicului, strigînd: „Cînd eu zic Michael, voi spuneţi Jackson!”. Cei peste 400 de fani au răspuns solicitării artistului şi în clubul Bamboo a răsunat numele Jackson.

Printre fanii entuziasmaţi de lîngă scena unde cînta Flo Rida s-a aflat şi cîntăreaţa autohtonă Delia Matache. Artista a purtat pe tot parcursul serii o pălărie inspirată după modelul Poliţiei Române. La exact o oră de concert, Flo Rida şi-a încheiat prestaţia live, a părăsit scena şi a comunicat din nou cu publicul, căruia i-a cerut să strige „Cînd zic Flo, voi ziceţi Rida!” şi „Cînd zic Ro, voi ziceţi Mania!”. După concert, artistul, deşi obosit şi transpirat, a ţinut să mulţumească publicului din România pentru entuziasmul cu care l-a primit. „M-am simţit excelent, oamenii au fost senzaţionali şi locaţia, de asemenea. Cu siguranţă voi reveni în România”, a spus Flo Rida, care astfel şi-a încheiat prima aventură muzicală din ţara noastră.

Pe numele său adevărat Tramar Dillard, Flo Rida s-a născut în anul 1979 şi a început cariera muzicală alături de grupul de hip-hop 2 Live Crew, în oraşul Miami din statul american Florida. Începe să cunoască succesul în 2007, cînd semnează cu Poe Boy Entertainment, din această colaborare rezultînd un hit de succes, intitulat „Birthday”. Single-ul, un featuring cu Rick Ross, s-a dovedit a fi primul pas pentru propulsarea pe culmile celebrităţii. Single-ul „Low”, featuring T-Pain, s-a bucurat şi el de un real succes, popularitatea lui Flo Rida extinzîndu-se, în scurt timp, la nivel mondial. Piesa a fost extrasă de pe albumul de debut, intitulat „Mail On Sunday” şi a reprezentat coloana sonoră a celebrului film artistic „Step Up 2: The Streets”.