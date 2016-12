Floreasca a deschis o unitate de îngrijire a bolnavilor arși grav

Prima unitate modernă de îngrijire a bolnavilor arși grav a fost inaugurată ieri la Spitalul de Urgență Floreasca, în prezența ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu. Șeful Clinicii de chirurgie reparatorie, dr. Ion Lascăr, a menționat, cu acest prilej, că proiectul a fost început în urmă cu aproximativ 15 ani, prin amabilitatea și contribuția consistentă ale Primăriei Sectorului 1 reușindu-se ridicarea unei părți din această construcție, după care Ministerul Sănătății a ajutat cu fonduri consistente pentru dotarea acestei unități la nivelul exigenței și standardelor actuale. ”Această unitate este organizată și va funcționa la nivelul standardelor și criteriilor impuse de exigențele internaționale privind îngrijirea bolnavilor arși grav. Se pot face operații pentru cei arși din toată sfera de patologii chirurgicale. Poate fi o problemă de neurochirurgie, de chirurgie abdominală, ortopedie, chirurgie toracică, orice astfel de probleme se rezolvă aici apelând doar la colegii din spitalul nostru”, a declarat dr. Ion Lascăr. Unitatea are șase paturi, se adresează în exclusivitate pacienților adulți cu arsuri profunde pe 50% din suprafața corpului. ”Bolnavul ars grav este cel mai complex și mai costisitor pacient imaginabil. Unitatea dispune de toate dotările pentru a putea beneficia de asistență chirurgicală multidisciplinară. Tocmai am terminat procedura de concurs pentru ocuparea posturilor de specialiști chirurgie plastică, urmează ca să acoperim și necesarul de medici anesteziști. O bună parte din personalul mediu a fost deja recrutat, în momentul de față aflându-se în diferite etape de instruire. În schema de încadrare a acestei unități vor lucra trei medici specialiști de chirurgie plastică, doi de specialitatea anestezie-terapie intensivă și medici secundari, având în vedere că unitatea are și valențe didactice”, a declarat dr. Lascăr. Unitatea dispune printre altele de un aparat, unic în România, care realizează o presiune crescută a oxigenului și oxigenează țesuturile, un aparat radiologic complex, mobil, un rinichi artificial, dar și un sistem de telemedicină. Ministrul Nicolae Bănicioiu a precizat că unitatea inaugurată este prima dintr-o serie de cinci astfel de unități care vor fi realizate. ”După ce primăria s-a implicat - și pentru asta merită toate felicitările - și partea de infrastructură a fost realizată, era normal ca Ministerul Sănătății să vină și să pună banii, o sumă destul de importantă, dar care cred eu că are toată justificarea pentru acest tip de unitate. Când am ajuns ministru, am luat această decizie. Este o unitate de elită, prima dintr-o serie, practic este pilotul astăzi, este prima dintr-o serie de cinci astfel de unități pe care vrem să le facem”, a susținut ministrul. MS a contribuit cu banii necesari pentru dotarea cu echipamente, instrumentar și toată partea de infrastructură IT, toate paturile fiind monitorizate permanent și sub supraveghere video. Suma alocată a fost de aproximativ 4.000.000 euro.