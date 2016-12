Florence Welch şi-a pierdut vocea

PAUZĂ FORŢATĂ Solista grupului britanic Florence and the Machine a suferit leziuni la nivelul corzilor vocale şi a fost nevoită să îşi anuleze participarea la două festivaluri muzicale din Europa. ”Da, este adevărat, mi-am pierdut vocea. Am suferit leziuni la corzile vocale şi mi s-a recomandat să nu mai cânt o săptămână. Am simţit ca şi cum ceva a plesnit acolo, a fost extrem de înfricoşător”, a declarat cântăreaţa pe contul ei de Twitter. Florence Welch, în vârstă de 25 de ani, şi-a anulat participarea la Festivalul Benicassim din Spania, unde trebuia să cânte ieri, dar şi la Festivalul Optimus Alive! din Portugalia, unde urma să cânte mâine. Cântăreaţa britanică, a cărei voce şi stil vestimentar unice au contribuit din plin la popularizarea grupului din care face parte, le-a mulţumit fanilor de pe Twitter pentru mesajele de încurajare. Grupul britanic are programate numeroase concerte la diverse festivaluri muzicale din America de Nord şi Europa, până în luna septembrie. În 2011, alţi doi cântăreţi celebri, Adele şi John Mayer, şi-au anulat câteva concerte din cauza leziunilor suferite la corzile vocale.

Florence and the Machine promovează un stil care combină armonios mai multe genuri muzicale, bazându-se cu precădere pe soul, indie rock şi pop. Albumul de debut, ”Lungs”, lansat în 2009, a fost desemnat cel mai bun material discografic britanic la gala BRIT din 2010. ”Lungs” a fost vândut în 738.000 de copii în SUA, în timp piesa ”Dog Days” a avut 1,79 milioane de descărcări. Florence Welch a fost nominalizată la cea de-a 53-a ediţie a premiilor Grammy, la categoria cel mai bun artist debutant. Cel de-al doilea album de studio al grupului britanic, ”Ceremonials”, a fost lansat oficial în octombrie 2011 şi a fost bine primit atât de public, cât şi de criticii de specialitate. Florence Welch lucrează de cele mai multe ori cu regizorul David LaChapelle, care a semnat şi cel mai nou videoclip pentru piesa ”Spectrum (Say My Name)”.

FANI CELEBRI Printre fanii lui Florence Welch se numără şi Bono, solistul trupei U2, care i-a dat şi o serie de sfaturi despre modul în care trebuie să cânte când poartă pantofi cu toc înalt! Bono, care este destul de scund, a fost bucuros să o ajute pe artista britanică, atunci când grupul acesteia a cântat la începutul acestui an în deschiderea concertelor pe care trupa irlandeză le-a susţinut în SUA. Florence Welch a mai spus că acest turneu dificil a învăţat-o să renunţe la alcool, atunci când se află într-o perioadă cu multe show-uri, deoarece vocea ei nu ar putea face faţă altfel: ”Am încetat să mai beau când sunt în turneu. Sunt mai responsabilă faţă de corpul meu şi faţă de fanii care vin să ne vadă. Atunci când am plecat în turneu cu U2 am avut parte de o programare foarte dificilă. Aveam spectacole în fiecare zi şi nu aş fi putut să cânt dacă aş fi fost mahmură. Aşadar, am fost cuminte şi am avut grijă de mine”, a adăugat artista britanică.