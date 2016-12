Florentin Niculescu s-a impus în Supercupa Campionilor la box

14:14:42 / 25 Martie 2014

Marea Incompetenta

In noul regulament AIBA nu a disparut decizia de ranire.TKO-I, pe care marii ganditori de la nivelul conducerii FR Box nu o cunosc si aplica regulamentu AIBA dupa ureche...Mai jos capitolul din reg.AIBA Valabil La AOB. 4.4. Win by Technical Knock out Injury – TKO - I 4.4.1. If a Boxer , in the opinion of the Referee, is unfit to continue because o f a sustained or increased injury from correct punches, the Bout will be stopped and the opponent will be declared the winner of the Bout by TKO - I. 4.4.2. If a Boxer , in the opinion of the Referee, becomes incapable of continuing to compete because of an injury sustained not from punches, the B out will be stopped and the opponent will be declared the winner of the Bout by TKO - I Mai mult, la Cretu arb din ring da corect decizia TKO-I la care culisele sa nu zic interesele schimba decizia.In esenta ,la nivelul conducerii federatiei de box se poate aprecia ca au ajuns niste incompetenti si aceasta afirmatie e facuta de un cunoscator al reg. de box.Pacat de munca acestor tineri care sunt furati mai rau ca la drumul mare.