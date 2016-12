Flori de la Poliţia Rutieră

Ca în fiecare an, cu prilejul zilei de 1 Martie, poliţiştii de la Rutieră le-au oferit flori doamnelor şi domnişoarelor aflate la volan. „Razia” oamenilor legii a avut loc pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, acţiunea mutându-se apoi în zona Capitol. „A devenit deja o tradiţie ca, în fiecare an, o dată cu începutul primăverii, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier să le ofere flori şi mărţişoare conducătoarelor auto”, a declarat pentru „Telegraf” ag. princ. Cristina Vasile, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. „A fost o surpriză pentru mine! Chiar nu mă aşteptam la aşa ceva. Când am văzut că poliţiştii îmi fac semn să trag pe dreapta, m-am speriat, am crezut că am făcut ceva greşit”, a declarat o şoferiţă. Poliţiştii de la Rutieră vor organiza o acţiune similară pe data de 8 martie.