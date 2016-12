„Flori de mai” a stârnit interesul a mii de constănţeni

MATERIALE CU TITLU GRATUIT Primăria Constanţa a dat, în weekend, startul oficial al curăţeniei de primăvară, înfrumuseţării oraşului şi întâmpinării sezonului estival aşa cum se cuvine. Cu mic, cu mare, constănţenii au venit să ia parte la acţiunea „Flori de mai”, în cadrul căreia reprezentanţii Primăriei Constanţa au distribuit fire de gard viu, var, pliculeţe cu seminţe de flori şi pomi fructiferi pentru înfrumuseţarea zonelor din jurul blocurilor. Acţiunea edilitară „Flori de mai” este un prilej pentru toţi constănţenii să se implice în curăţenia oraşului şi schimbarea aspectului zonei unde locuiesc. Sâmbătă şi duminică dimineaţă, reprezentanţii Direcţiei de Gospodărire Comunală (DGC) din cadrul Primăriei au ieşit pe teren pentru a împărţi materialele către persoanele doritoare. „În total vom distribui 100.000 de fire de gard viu, din specia ligustru, două tone de var, 15.000 de pliculeţe cu seminţe de flori şi 1.000 de pomi fructiferi. Menţinem punctele de distribuţie în care am distribuit şi anul trecut aceste materiale. În majoritatea situaţiilor ne-am întâlnit cu oamenii în pieţe. Ca în fiecare an, materialele se acordă cu titlu gratuit, prin intermediul preşedinţilor de asociaţii. În prealabil, preşedinţii asociaţilor de proprietari au fost informaţi de reprezentanţii Direcţiei Poliţiei Locale şi de Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari despre derularea acţiunii”, a declarat şeful Serviciului de Spaţii Verzi din cadrul DGC, George Coman.

CONSTĂNŢENI CONŞTIINCIOŞI În sarcina locatarilor rămâne igienizarea spaţiului verde din jurul blocurilor, gazonatul şi însămânţatul florilor, săpatul, mărunţitul şi semănatul solului şi apoi săpatul de şanţuri pentru plantarea gardului viu. „Acţiunea Primăriei ne ajută pentru că punem materialele în grădiniţele de pe lângă blocuri. Am participat şi anul trecut la acţiune. De fapt, în fiecare an am primit material dendrologic pentru a înfrumuseţa spaţiul din jurul blocului. Fiecare locatar trebuie să contribuie la înfrumuseţarea spaţiului în zona unde locuieşte şi păstrarea curăţeniei”, a declarat Vasile Derescu, un pensionar în vârstă de 72 de ani, care locuieşte în zona pieţei Km 4-5 şi aparţine de Asociaţia de proprietari 28. Nu este singurul care îşi doreşte să aibă în jurul blocului o zonă plină de verdeaţă. “Noi am pus de fiecare dată şi flori şi gard viu. De regulă, pensionarii se îngrijesc de aceste spaţii verzi. Blocul nostru arată altfel şi pentru că l-am izolat. Acum arată mult mai bine zona”, a declarat Miţa Roibu, care locuieşte şi ea în apropierea Complexului din Piaţa Km 4-5.

ŞAPTE PUNCTE DE DISTRIBUŢIE În cele două zile de weekend, Primăria a distribuit materiale în şapte zone din Constanţa: pe Strada Pandurului, în Poarta 6 - pe strada Brizei, în Piaţa Km 4-5, Piaţa Brick, Complex Fair Play din zona CET şi pe bulevardul Soveja, la intersecţia străzilor Biruinţei şi Steagului. Acţiunea „Flori de mai” va continua în weekend-ul următor, când reprezentanţii DGC vor distribui materiale în alte zone din Constanţa. „În cele două zile libere, mii de constănţeni au venit să ia materiale şi să-şi înfrumuseţeze zona din jurul blocului”, a mai spus şeful Serviciului Spaţii Verzi.