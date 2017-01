Flori pentru o mare actriţă: Isabelle Huppert

În fiecare an, Festivalul de la Namur are un invitat de onoare, în general un mare actor din spaţiul francofon. După Sandrine Bonnaire (2004), Emmanuelle Béart (2005) şi Kristin Scott Thomas (anul trecut), festivalul, ajuns la a 23-a ediţie, a ales s-o omagieze pe Isabelle Huppert, prin proiectarea în cadrul festivalului a cinci filme alese chiar de ea şi printr-o întîlnire cu publicul, întîlnire la care intrarea este liberă. Sosirea Isabellei la Namur a creat ceva emoţii festivalurilor şi mai ales patronului hotelului unde avea să fie găzduită vedeta franceză, din cauza unor zvonuri de la o altă manifestare cinematografică, unde actriţa ar fi schimbat camera de trei ori, fără a fi menţionat motivul. Aici nu au fost, totuşi, probleme, singura atenţie de care se bucură în plus Isabelle Huppert din partea organizatorilor este... un buchet proaspăt de flori, în fiecare zi. „Vedetele franceze nu au făcut niciodată probleme\", a declarat patronul.

Sînt proiectate în cadrul festivalului filme care au marcat cariera remarcabilă a uneia dintre cele mai mari actriţe franceze. „Dantelăreasa\" (regia Claude Goretta, 1976) este momentul care a făcut-o cunoscută marelui public, i-a adus un premiu BAFTA pentru cea mai bună speranţă feminină şi o nominalizare la César pentru cea mai bună actriţă (de atunci, aceste nominalizări au ajuns la 13). De asemenea, un David di Donatello pentru cea mai bună actriţă străină în 1980.

Celelalte patru filme sînt „Mulţumesc pentru ciocolată\" (Claude Chabrol, 2000), „Pianista\" (Michael Haneke, 2000 - rol care i-a adus un Premiu pentru interpretare feminină la Cannes), „La vie promise\" (Olivier Dahan, 2001) şi „Nue Propriété\" (Joachim Lafosse, 2006). De asemenea, o regăsim în „Home\" de Ursula Meier, în competiţia oficială a festivalului namurez din acest an, colegă de film cu belgianul Olivier Gourmet (care este şi preşedintele de onoare al festivalului - ediţia 23). Povestea unei familii care trăieşte într-o casă lîngă o autostradă în construcţie. Zgomotul infernal, mişcarea pereţilor, le fac viaţa imposibilă, aducîndu-i în pragul nebuniei. „Am adorat acest film. Îmi plac oamenii cu personalitate, care fac lucruri ieşite din comun\", a declarat Olivier Gourmet.