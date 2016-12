Flori şi mărţişoare pentru „grijile de zi”

1.500 de flori şi mărţişoare au fost împărţite sâmbătă, cu ocazia zilei de 1 Martie, de Primăria Constanţa în toate cluburile de pensionari din oraş. Ca în fiecare an, primarul Radu Mazăre a fost prezent în câteva dintre aceste cluburi, pentru a oferi personal câte o floare şi un mărţişor doamnelor de acolo. „Sunt grijile mele de zi, cărora am dorit să le ofer o floare şi un mărţişor. Nu puteam să nu fiu alături de doamnele din Constanţa în această zi de 1 Martie, să le spun „La mulţi ani“ şi multă sănătate. Mă gândesc, şi am să discut la Primărie, să vedem în ce măsură le putem organiza ceva şi de 8 Martie“, a declarat primarul Radu Mazăre. Prima sa oprire a fost la clubul de pensionari din zona Far, acolo unde bărbaţii nu au avut acces sâmbătă. Aproximativ 50 de femei îl aşteptau pe primar. „Este primarul nostru, pe care îl apreciem şi pe care îl iubim. Îi urăm şi noi să fie sănătos ca să poată avea grijă de noi în continuare”, a declarat una dintre doamnele prezente la întâlnirea cu primarul Radu Mazăre. Acesta a continuat împărţirea de flori şi de mărţişoare în clubul de pensionari de lângă Şcoala nr. 12, acolo unde alte 50 de doamne aşteptau cu nerăbdare întâlnirea cu Radu Mazăre. Şi pentru ca timpul să treacă într-un mod cât mai plăcut, doamnele au încins o horă în interiorul clubului de pensionari. „Este veselie mare între doamnele din Constanţa. Nu pot decât să mă bucur că, pe lângă grijile pe care le au în fiecare zi, au timp să se mai şi distreze câte puţin”, a spus Mazăre.