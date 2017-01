România a mai pierdut încă un om de valoare. Cîntăreţul, actorul şi realizatorul radio Florian Pittiş a încetat din viaţă, duminică, la Institutul Oncologic Fundeni, unde fusese internat de cîteva zile, pentru a-şi trata cancerul la prostată, care îi fusese descoperit cu mai bine de un an în urmă. Starea lui s-a agravat de la o zi la alta, iar ultimul moment de luciditate al actorului şi realizatorului radio a fost cel în care acesta a fost împărtăşit de un preot. Familia a ţinut la confidenţialitate şi le-a cerut medicilor să nu vorbească cu presa despre starea artistului.

Cunoscut interpret de muzică folk şi om de radio, Florian Pittiş era alintat cu porecla de „Moţu”. Florian Pittiş s-a născut pe 4 octombrie 1943, la Bucureşti şi a devenit cunoscut într-un trio cu Anda Călugăreanu şi Dan Tufaru, iar mai tîrziu, în „Cenaclul Flacăra”. Între 1992-2001, a cîntat alături de „Pasărea Colibri”. A jucat şi în cîteva filme: „Gioconda fără surîs”, „Adio, dragă Nela”, „Veronica se întoarce”, „Înnebunesc şi-mi pare rău”. Cunoscută este şi pasiunea sa pentru fotbal, Pittiş fiind membru al Clubului Aristocratic al Rapidului.

Ducu Bertzi: „Un asemenea om nu avea voie să plece dintre noi\"

Compozitorul şi realizatorul de emisiuni muzicale Horia Moculescu a spus despre Florian Pittiş că a fost un luptător, unul dintre acei oameni „care nu mor” niciodată. „Moţul a fost un eveniment în timp şi un monument în aceeaşi măsură”, a spus Moculescu, care îl cunoaşte pe Pittiş din vremea cînd era „proaspăt absolvent” al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, la finalul anilor \'60. „A fost unul dintre luptătorii care şi-au oferit, chiar cu risc, acest ataşament pentru muzica rock pe care a adorat-o. Are merite pînă şi administrative, dacă stăm să ne gîndim că a fost directorul unui post de radio pentru tineri (n.r. Radio3Net). Ce uşor dispărem şi cîte regrete lasă în urmă o asemenea personalitate. Este păcat că nu se vorbeşte despre personalităţi decît atunci cînd mor”, a adăugat Moculescu.

Lumea artistică din România a primit cu durere vestea trecerii în nefiinţă a lui Florian Pittiş. „Un suflet extraordinar, un om inteligent, cultivat, un mare artist\", astfel l-a descris Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, pe regretatul artist. „Mi-a fost un foarte apropiat prieten. Am avut o relaţie foarte specială cu Moţu, de ani de zile. Am avut multe, multe lucruri în comun\", a declarat Alexandru Darie. „Era un suflet extraordinar, un om inteligent, cultivat, un mare artist. Relaţia noastră a fost extrem de apropiată\", a adăugat directorul Teatrului Bulandra. La rîndul său, artistul Ducu Bertzi a declarat că, prin moartea lui Florian Pittiş, a „pierdut un mare prieten şi un om adevărat\". „Eu am sperat tot timpul într-o minune\", a spus Ducu Bertzi, adăugînd că, dacă se fac minuni pe lumea asta, „în cazul lui Florian Pittiş trebuia făcută o minune\". „Un asemenea om nu avea voie să plece dintre noi\", a mai declarat artistul. „Am fost cu el pînă în ultimul moment, am avut spectacol împreună pe 14 iulie şi am făcut tot posibilul ca lumea să nu ştie că nu se simte bine. Nu-i puteam spune să nu mai facă spectacole, să nu mai vină în faţa oamenilor şi să facă extraordinar meseria cu care a fost hărăzit\", a mai spus Ducu Bertzi.

Pentru nonconformistul Florian Pittiş, viaţa nu însemna decît clipa prezentă. A trăit şi a trecut peste toate cu speranţă şi cu forţa pe care i-a dat-o încrederea în sine. Pletele, blugii, fumul de ţigară şi rock-ul făceau parte integrantă din el, chiar Pittiş definindu-se, întotdeauna, ca un rebel. După cum artistul mărturisea, nu şi-a făcut niciodată planuri de viitor: „Concepţia mea este Carpe diem, deci nu există ieri, nu există mîine, eu îmi trăiesc numai clipa”. Pe data de 4 octombrie, ar fi împlinit 64 de ani.