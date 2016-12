„Florile... din noi” - când meseria devine artă

Parterul și o parte din etajul I ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța au fost transformate, de curând, într-o... galerie de artă. Expuse spre admirația pacienților și a medicilor sunt lucrările Gabrielei Pîrvuleț-Aramă, artist plastic și asistent de laborator, cu o experiență de aproximativ trei decenii în acest domeniu. Cele 43 de creații sunt reunite într-o expoziție cu un titlu expresiv, „Florile... din noi”, inspirată nu doar de motivele florale din natură, ci și de structurile anatomice microscopice dispuse sub forma unor corole.

„Prin organizarea acestei expoziții mi-am propus să reunesc cele două lumi, lumea artiștilor și lumea medicală, care este foarte stresată. Am tot amânat această expoziție deoarece am avut și probleme de sănătate și muncesc foarte mult în laborator. Totuși, chiar și așa, îmi găsesc timp și pentru pictură. Nu am altă plăcere. Pictura mă ține în formă”, a spus Gabriela Pîrvuleț-Aramă, absolventă a Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius”.

PICTURILE DIN LABORATOR „Eu m-am angajat la acest spital acum patru ani. De când am ajuns aici, am umplut pereții laboratorului în care lucrez cu tablouri tematice, inspirate din viața de laborator”, a subliniat autoarea „Florilor... din noi”.

„Stăpână atât pe tehnica picturală bine însușită, cât și pe compoziție, Gabriela Pîrvuleț-Aramă demonstrează că meseria făcută cu pasiune se convertește în artă, că drumul muncii de laborator este unul real și imaginar în același timp, că viața și arta sunt realități frumoase, că lumea este infinită, asemenea culorilor vii, pline de vibrație și armonie pe care artista le imaginează”, apreciază muzeograful Geta Deleanu.

Prima expoziție a Gabrielei Pîrvuleț-Aramă, intitulată „Poezia zidurilor”, a fost deschisă în decembrie 2010, la Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța, iar cea de-a doua - „Cromorfeme” - a fost vernisată în iunie 2013, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, „Florile... din noi” vor putea fi admirate timp de o lună.