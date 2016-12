Florile în ghiveci, la mare căutare

FRUMUSEŢILE PĂMÂNTULUI „Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne arată cât de mult ne iubeşte”, spunea, cândva, marele poet german J.W. Goethe (1749 - 1832). Maxima este perfect valabilă şi pentru cea de-a şasea ediţie a Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean, care se organizează la Pavilionul Expoziţional, unde, pe lângă producătorii de legume, fructe, carne sau lactate, au venit şi câţiva florari. Nicolae Mariş este unul dintre cei care au adus o pată de culoare în târgul din staţiunea Mamaia, oferind o diversitate de flori. Mariş a venit tocmai din localitatea Şercaia, judeţul Braşov, acolo unde, pe o suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi, şi-a dezvoltat o adevărată afacere cu flori de seră. „Investiţia este destul de mare, afacerea nefiind chiar tot timpul profitabilă. Chiar şi aşa, am continuat acest business, pentru că eu consider că, la un moment dat, îmi poate aduce venituri mult mai bune. Am venit la acest târg de la Constanţa, unde am speranţe mari în ceea ce priveşte vânzarea, mai ales că am fost prezent la toate ediţiile târgului”, a declarat Nicolae Mariş. El a adus la târg ghivece cu crizanteme, petunii, muşcate, begonii curgătoare, fucsii sau impatiens, plantă cunoscută în termeni populari drept „sporul casei”. Preţurile florilor variază între 3 şi 20 de lei, în funcţie de mărimea ghiveciului. Florarul braşovean spune că, dintre toate florile pe care le are, crizantema este singura care poate fi plantată afară, restul fiind de interior.

SFATURI Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu florile, Nicolae Mariş oferă şi câteva sfaturi. Spre exemplu, în cazul crizantemei, bulbul plantei trebuie acoperit după primul ger cu gunoi de grajd, resturi vegetale sau o simplă folie din plastic, care se îndepărtează după topirea zăpezii. Pe de altă parte, în privinţa plantelor de interior, Mariş spune că cea mai frecventă greşeală se face atunci când se udă florile. „Ori sunt udate prea mult, ori prea puţin. Cele mai multe persoane nu se informează atunci când cumpără o floare şi toarnă apă după ureche, ceea ce duce, încet şi sigur, la moartea plantelor”, a spus Nicolae Mariş, care le recomandă constănţenilor, şi nu numai, să nu cumpere flori de la bişniţari, ci de la producători adevăraţi.

ORGANIZARE Aflată la a şasea ediţie, sărbătoarea de la Pavilionul Expoziţional este organizată în premieră de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu entitatea similară din Tulcea. Dacă, iniţial, perioada de desfăşurare era între 27.09 - 06.10.2013, din cauza condiţiilor meteo de la începutul săptămânii trecute, organizatorii sărbătorii au hotărât, la solicitarea producătorilor, prelungirea evenimentului până în 13 octombrie. „Motivul principal este determinat de faptul că agricultorii nu pot intra în câmp pentru a culege produsele destinate comercializării”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Programul de vizitare este, zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Pentru Sărbătoarea Recoltei, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 40 şi 102 până la Pavilionul Expoziţional. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul spre Centru.