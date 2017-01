Florin Cernat este liber de contract

Florin Cernat (36 de ani) și-a terminat angajamentul cu Viitorul și este liber de contract, iar fotbalistul a precizat că sunt şanse mari să mai joace doar un an, notează DigiSport.

”În acest moment sunt liber de contract. Sunt în discuții cu Viitorul pentru prelungirea contractului. Mai am oferte și de la alte echipe din Liga 1, dar sunt și câteva oferte de afară. Sincer să fiu, tind mai mult să plec într-un campionat extern pentru că trebuie să mă gândesc și la viitorul meu. Probabil va fi ultimul an din cariera mea. În funcție de cum voi fi din punct de vedere fizic, mai pot juca maximum doi ani. Cel mai mare regret al meu este că nu am putut juca în play-off. A fost cea mai lungă perioadă de inactivitate din cariera mea. Nu am avut în viața mea două accidentări consecutive. Am pus pe ghinion această perioadă”, a declarat Florin Cernat pentru DigiSport.

Florin Cernat a vorbit şi despre participarea României la EURO 2016: ”Eu sper ca România să facă o figură frumoasă la Euro. Primul meci e foarte important, trebuie să facem un joc bun cu Franța ca să putem trece mai departe. Mi-ar fi placut să fiu și eu în lotul pentru Euro, pot spune că este și ăsta un regret al meu. Poate dacă nu eram accidentat și aș fi avut evoluții bune, poate prindeam Campionatul European. Aș fi avut un final frumos de carieră”.

Florin Cernat a bifat 20 de apariţii pentru Viitorul Constanţa în acest sezon, 8 goluri şi 5 pase de gol.