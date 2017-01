Florin de la „ Mandinga” renunţă la burlăcie

Florin, unul dintre componenţii trupei „Mandinga”, va renunţa, în acest weekend, la… burlăcie. Artistul este primul membru al formaţiei „Mandinga” care a decis să se căsătorească, fiind un bărbat fidel, care consideră că şi-a găsit aleasa.

Florin s-a îndrăgostit de Ioana aproape la prima vedere. După ce au început să iasă împreună, şi-a dat seama că ea deţine toate calităţile pe care le-a căutat la o femeie. Povestea lor de dragoste are deja mai mult de un an şi jumătate. Florin se consideră un bărbat fericit şi pentru că Ioana îi înţelege pasiunea pentru muzică şi îl susţine în tot ceea ce face. „Dorul ne face să ne iubim şi mai mult!”, a mărturisit viitoarea mireasă. În plus, dragostea lor va fi şi mai împlinită, Ioana aşteptînd un bebeluş.

Cununia civilă va avea loc sîmbătă, iar duminică, cei doi îndrăgostiţi vor spune „da” în faţa lui Dumnezeu. „Ioana este o prinţesă pentru mine. Vreau ca această petrecere să fie ca un basm, chiar dacă nu o răpesc cu caleaşca, ci cu un Passat. Am invitat doar prieteni apropiaţi şi am făcut programul în aşa fel încît să rîdem, să dansăm, dar să ne păstrăm şi romantismul”, a declarat Florin.

La petrecere sînt aşteptaţi 200 de invitaţi, care vor avea parte de un adevărat spectacol: DJ Shogun, „Popa\'s Band”, stand-up comedy cu Bobo, magicianul Johannes, „Proconsul”, „Mandinga”, trupa de dans „SalsaPhoria”, a dansatoarei Simona din „Mandinga”. În plus, ambele familii ale mirilor vor participa cu cîte un moment muzical: tatăl Ioanei face parte din grupul „Fraţii Chiriac”, grup de folk şi muzică uşoară înfiinţat în anii ‘70, participant la Cenaclul „Flacăra”. Părinţii lui Florin sînt muzicieni, dar din sfera clasică, pentru seara cea mare pregătind ceva special.

Din păcate, cuplul nu va avea parte de o lună de miere, în săptămîna de după nuntă „Mandinga” avînd programate trei petreceri private şi multe alte concerte.