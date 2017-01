Florin de la „Hi-Q”, pasionat de lucrul în... studio

Florin Grozea, unul dintre cei trei membri ai trupei „Hi-Q”, încearcă să aibă un regim de viaţă cît mai sănătos, în ciuda ritmului energic şi a nopţilor pierdute. În plus, Florin este pasionat de lucrul în studio, fapt care îi ocupă o mare parte a timpului liber. „Ieri am stat foarte mult în studio şi am ascultat piese noi, am studiat sunete, am adunat sample-uri pe care le-am gasit. Apoi a venit Silviu, colegul meu, şi i-am spus ce vrem să facem cu piesa „Unde eşti?”, o piesă compusă de mine. Am descoperit, din nou, cît de mult îmi place să lucrez cu oameni talentaţi, în studio, să creăm împreună… altceva”, a mărturisit artistul.

Deorece îşi petrece în studio o mare parte a timpului, Florin şi-a impus să nu mai petreacă timp îndelungat în faţa televizorului, încercînd să aibă alte activităţi în timpul liber. „Încerc să reduc minutele de TV şi în ultimele luni, am reuşit o medie de 30 de minute pe zi… De asemenea, încerc să nu exagerez nici cu net-ul şi… încerc să citesc cît mai mult”, a mai spus Florin. Dar, ca un artist desăvîrşit, componentul trupei „Hi-Q” se simte cel mai bine acolo unde compune muzică sau în momentul în care este e scenă. „Îmi place să lucrez în studio. Îmi plac oamenii talentaţi şi îmi place să creez lucruri care să uimească oamenii, să îi facă să se simtă bine, sa le facă viaţa mai frumoasă.