Plecat de cîteva zile, în vacanţă în Austria, carismaticul interpret Florin Grozea, unul dintre componenţii trupei "HI-Q", are parte de un concediu plin de... peripeţii. Florin este, însă, fericit, schiul fiind una dintre pasiunile sale. "Am schiat, ieri, pe muntele Zell, astăzi (n.r. ieri) am trecut pe Gerlos, un alt munte, unde ne-am propus să schiem toată ziua. Dar era mult prea simplu să facem aşa, astfel că, după prima coborîre pînă la bază, am luat telegondola spre un alt munte, unde pîrtiile sînt mai grele şi mai goale", a mărturisit artistul.

După cîteva ore de schiat, Florin a ajuns la ora 16.20, la telecabina de coborîre, iar ultima era la 16.30. "Am ajuns pe ultima sută de metri la telecabine, dar amuzant a fost că eram pe drum, în cabină, cînd s-a făcut fix şi jumătate şi... s-a oprit! Dar sînt în Austria, a pornit iar, dar momentul a fost amuzant", a mai spus artistul.