Florin Gheorghe a plecat din PMP, dar războiul continuă

DEMISII Deputatul independent de Constanța Florin Gherghe și-a dat demisia din PMP din cauza unui conflict cu actualul președinte al Organizației Județene Constanța a PMP, Claudiu Palaz. „Mi-am înaintat demisia din PMP şi vă spun sincer că am făcut-o cu mare mâhnire. PMP a fost unul dintre proiectele în care am crezut cu toată puterea şi pentru care am făcut tot ceea ce mi-a stat în putinţă pentru ca valorile şi obiectivele pe care ni le-am propus la început să devină şi realitate. Din păcate, cel puţin la Constanţa, PMP s-a îndepărtat cu totul de obiectivul nostru central, de a face o politică onestă şi corectă. Dimpotrivă, la Constanţa s-au înrădăcinat exact aceleaşi obiceiuri pentru care am părăsit PDL. Mai mult, aşa cum am motivat şi în demisie, în organizaţia PMP de la Constanţa nu am fost şi nu sunt dorit de actualul preşedinte, care a făcut tot ce i-a stat în putere ca să mă excludă din partid. Dacă eu sunt răul cel mare din PMP Constanţa, înseamnă că, fără Florin Gheorghe, organizaţia va exploda de simpatie publică”, a afirmat, în urmă cu câteva zile, deputatul. Florin Gheorghe spune că nu a plecat singur, ci a tras după el 34 de pemepiști, care și-au dat demisia din partid.

Printre cei dați ca și plecați era vehiculat și numele secretarului general al PMP Constanța, Liviu Popa. ”Menționez că nu am părăsit PMP și, în calitate de secretar general al formațiunii, pot declara oficial că, în ultimele zile, nu s-a înregistrat nicio demisie a vreunui membru la secretariatul Organizatiei Municipale. Conform comunicatului lui Gheorghe, împreună cu el au plecat 34 de persoane. Din moment ce restul de 33 de persoane “nu au apucat să-și facă adeziune”, practic, nu aveau de unde să plece”, afirmat Liviu Popa. În replică, deputatul Florin Gheorghe a spus că Liviu Popa se bagă singur în seamă, pentru că el nu l-a dat ca fiind plecat din PMP. ”În ceea ce privește lista de 34 de persoane care au plecat împreună cu mine, aceasta este adevărată”, a spus deputatul.