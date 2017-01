Florin Marin, noul antrenor al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ

Florin Marin este, începînd de miercuri, noul antrenor al echipei de fotbal FC Ceahlăul Piatra Neamţ. Decizia a fost luata în cadrul Consiliului de Administraţie al clubului, dar şi în urma discuţiei cu preşedintele de onoare, Gheorghe Ştefan, primarul oraşului. Florin Marin a fost prezentat miercuri, oficial, în cadrul unei conferinţe de presă. Fostul antrenor al echipei, Ion Moldovan, a fost demis după meciul de la Vaslui, ca urmare a rezultatelor slabe obţinute în acest tur, iar la meciul cu Steaua, de duminică, pe bancă a stat preparatorul fizic Vasile Silaghi. Florin Marin a mai antrenat echipa de sub Pietricica în două rînduri, în sezonul 1996-97 şi în 2001, în primul eşalon, dar şi în turul stagiunii 2004-2005, cînd formaţia moldoveană evolua în liga secundă. "Ceahlăul este o echipă pe care o cunosc destul de bine. Există un nucleu de jucători pe care eu i-am promovat. Aici este un efectiv de jucători destul de valoros. Pentru o grupare nou promovată în prima ligă, consider că parcursul ei a fost destul de bun pînă în prezent. Echipa are un potenţial bun, iar drept dovadă este rezultatul cu Steaua", a spus Florin Marin. În actuala ediţie de campionat, Florin Marin a pregătit pe Jiul Petroşani, dar a fost demis la sfîrşitul lunii septembrie din cauza rezultatelor slabe.