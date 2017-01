Florin Mitroi se desparte de PNL?

În urmă cu câteva zile, o sursă din PNL anunța că, dacă mâine s-ar organiza alegeri locale, PNL ar avea o mare problemă. Asta pentru că, în baza criteriilor de integritate impuse de conducerea PNL, trei dintre cei 15 primari liberali din județ nu ar mai putea candida. Potrivit sursei citate, primarii din Cernavodă, Gheorghe Hânsă, din Valu lui Traian, Florin Mitroi și din Limanu, Nicolae Urdea, nu ar mai putea candida pentru că sunt trimiși în judecată pentru corupție. Miercuri, la câteva zile de la apariția informației, primarul Florin Mitroi a declarat că nu știe dacă va mai candida pentru încă un mandat în anul 2016. „Motivul e unul singur: în șase luni se pot întâmpla multe lucruri. Am rămas în această funcție pentru că de fiecare dată am vrut să termin proiectele începute. Singurul lucru care m-ar putea face să candidez este faptul că în ultimul sondaj, realizat în urmă cu câteva săptămâni, am 87% încredere”, a declarat primarul Florin Mitroi. Pe de altă parte, Mitroi le-a transmis liberalilor că impunerea criteriilor de integritate îl determină să se reorienteze. „Dacă voi mai candida, prima variantă este de independent și a doua variantă de la UDTTMR, pentru că avem mulți tătari în localitate”, a precizat Mitroi, în cadrul ședinței de Consiliu Local. Amintim că Mitroi este acuzat că ar fi contribuit, alături de fostul prefect Dănuț Culețu, la restituirea ilegală peste 650 de hectare de teren care aparţineau Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din Valu lui Traian.