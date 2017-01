Florin Orezeanu şi Alina Cosmoiu aduc Constanţei primul trofeu la un festival de film

Realizatorii filmului „Antrenamentul”, Florin Orezeanu şi Alina Cosmoiu, cîştigătorii Secţiunii Scurtmetraj din cadrul International Sport Film Festival de la Palermo – Italia (10 – 17 decembrie), au revenit, ieri, acasă, cu Trofeul Paladino d’Oro. La cel mai important eveniment cinematografic din Sicilia au concurat 16 naţiuni, fiind şapte zile de vizionări. Au fost prezenţi specialişti în domeniu, trei televiziuni, presă, precum şi un public numeros. Preşedinte al festivalului a fost Roberto Oddo, iar organizatorul principal, Beatrice Faranna. Printre filmele intrate în competiţie, la toate secţiunile festivalului, s-au numărat şase producţii semnate de RAI, un film realizat de National Geographic, intitulat „The Beautiful Game”, o retrospectivă a Campionatului mondial de fotbal, o călătorie teribillă în Antarctida. De asemenea, o secţiune a fost dedicată filmelor despre persoanele cu disabilităţi. Potrivit lui Florin Orezeanu, realizator al filmului „Antrenamentul” (producţie a Action Television Production din Constanţa), în general, filmele din festival nu au pus accentul pe competiţia sportivă, ci pe partea umană.

Gala de decernare a premiilor festivalului s-a desfăşurat în sala arhiplină a Teatrului Politeama din Palermo, unde echipa constănţeană care a realizat filmul „Antrenamentul” („Tomorrow at 9.00”), formată din Florin Orezeanu şi Alina Cosmoiu, a avut surpriza să fie anunţată cîştigătoare a Trofeului Paladino d’Oro, la Secţiunea Scurtmetraj. Cei doi realizatori au mărturisit că nu se aşteptau la un asemenea premiu în cadrul competiţiei, întrucît în festival au fost selecţionate filme care se refereau la evenimente majore, precum Campionatul Mondial de Fotbal, călătoria în Antarctida sau despre campionul mondial de motociclism Travis Pastrana. „Alături de competiţii mari, generoase cinematografic, noi am venit cu un antrenament de gimnastică. Dar faptul că filmul nostru a fost preferatul unuia dintre cei mai apreciaţi critici de film din Italia, Gregorio Napoli, este mai important chiar decît premiul propriu-zis”, a precizat Florin Orezeanu. În plus, în cadrul Galei de premiere, realizatorii au subliniat că este o onoare să fie motivul pentru care se vorbeşte pozitiv despre România. Decizia juriului, format din oameni de televiziune, ziarişti şi critici de film importanţi, de premiere a scurtmetrajului „Antrenamentul”, a fost primită cu aplauze de publicul numeros prezent la festivitate. De altfel, reacţia extraordinară a audienţei a demonstrat că „Antrenamentul” este un film care ajunge la sufletul spectatorilor, avînd un mesaj puternic, despre efort, perseverenţă şi ambiţia de a-ţi urma visul. Este un documentar realizat în timpul unui antrenament intens de gimnastică, pe care patru fetiţe de 9-11 ani, din lotul Constanţei, îl fac zilnic, în dorinţa de a fi campioane. „Cred că lumea ar fi mai bună dacă ne-am antrena fiecare, în domeniile noastre, ca într-o sală de gimnastică”, a spus Alina Cosmoiu. „Acest trofeu înseamnă că Dumnezeu ne arată că este bine pe unde am mers şi că ne luminează drumul”, a adăugat aceasta. Florin Orezeanu, managerul Action Television Production, a subliniat: „Filmul Antrenamentul înseamnă un nou început, consolidarea unei echipe care creşte şi se face tot mai frumoasă: Anne Marie Orezeanu, Alina Cosmoiu, Florin Orezeanu”.

În luna septembrie, acelaşi film a cîştigat Premiul pentru Cel Mai Bun Documentar la Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Barcelona Mecal 2007, iar în noiembrie, a fost răsplătit cu „Mention D\'Honneur\", la cel mai important festival de film sportiv din lume, „Sport, Movies and Tv - 25th FICTS Festival\", de la Milano. Mai mult, de această dată, „Antrenamentul” aduce Constanţei primul trofeu la un festival de film. Deplasările echipei Action Television Production s-au realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa.

Următorul proiect al echipei Action Television Production îl constituie realizarea unui film despre competiţia nautică pescărească „Ivan Patzaichin”, în luna iulie a anului viitor. De asemenea, tot pentru 2008, Florin Orezeanu şi Alina Cosmoiu au în plan participarea la Festivalul de la Santiago de Compostela, cu filmul „Antrenamentul”.