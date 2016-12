Florin Piersic Jr. joacă într-un serial american filmat în Constanța

07:12:33 / 08 Noiembrie 2016

Giacardea - Mica tiganiada

Si noi tiganii jucam in film, ca locatari majoritari ai centrului constantei. Asteptam exhipe de filmare in casele noastre istorice si color are cu fuste de Piranda. Cand se va filma pe Stefan cel Mare ca sa ne scoatem gunoiul in strada? Ca bine zicea Nicu Covaci: giacardea, gialino mura, ce misto!