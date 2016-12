Florin Prunea a dat în judecată FRF

Reprezentantul cluburilor din Liga I în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, Florin Prunea, a declarat pentru Agerpres că a acționat în judecată FRF și solicită anularea în totalitate a hotărârii C.Ex. din 7 iulie, printre deciziile luate atunci aflându-se și numirea tehnicianului german Christoph Daum în funcția de selecționer al echipei naționale a României.

Dosarul a fost înregistrat sub nr. 21467/300/2016 și a fost deschis la Judecătoria Sectorului 2 București.

În opinia lui Florin Prunea, Comitetul Executiv al FRF din 7 iulie nu a fost întrunit statutar deoarece nu s-a realizat cvorumul de jumătate plus unu dintre membrii săi. Comitetul Executiv al FRF este format din 14 membri, iar la 7 iulie au absentat șase dintre aceștia: Gino Iorgulescu, Valeriu Argăseală, Florin Prunea, Ștefan Stana, Kyros Vassaras și Emilian Hulubei. Prezenți au fost Răzvan Burleanu, Octavian Goga, Marius Burcă, Alexa Krenek, Cătălin Cighir, Cristian Vornicu, Alin Cioban și Auraș Brașoveanu, însă, conform lui Florin Prunea, ultimul dintre aceștia și-a pierdut calitatea de membru al Comitetului Executiv al FRF în urma unei decizii definitive a unei instanțe judecătorești prin care a fost condamnat pentru tentativă la înșelăciune.

În plus, Prunea, care ocupă funcția de președinte al CSM Poli Iași, susține că la ședința din 7 iulie a fost încălcat Regulamentul de Aplicare al Statutului FRF, mai exact membrilor Comitetului Executiv nu le-au fost transmise cu trei zile înaintea ședinței documentele și materialele care urmau a fi discutate.

"Am contestat decizia Comitetului Executiv din 07.07.2016 la instanța judecătorească competentă. Acesta era următorul demers, normal de altfel, după protestul pe care l-am comunicat Federației vizavi de modul în care au organizat acea ședință. Nu mi se pare normal să fim puși să votăm în alb, fără să ni se trimită și nouă documentele supuse votului. Noi (n.r. — reprezentanții cluburilor din Liga I) practic nu avem posibilitatea de a ne consulta cu cei care ne-au trimis acolo referitor la deciziile care sunt supuse votului. De aia am și ales să nu ne ducem. Eu acolo nu sunt Prunea Florin, acolo sunt reprezentantul cluburilor din Liga I, cărora trebuie să le explic ce se discută și ce decizii se iau, cum am votat eu, de ce am votat într-un anumit mod, și așa mai departe. Îmi doresc transparență totală în procesul decizional, față de toate cluburile. De aia o și pretind. Mai ales pe aspectele de natură financiară. Să revenim înapoi în 2016 că mi se pare că ne îndepărtăm în timp. Nu în direcția bună, dacă mă înțelegeți", a spus Prunea pentru AGERPRES.

Florin Prunea nu înțelege de ce conducerea FRF a simțit nevoia să mai treacă încă o dată numirea selecționerului Christoph Daum prin Comitetul Executiv la 22 iulie dacă instalarea acestuia fusese legală încă de la ședința din 7 iulie. "Întrebați federația de ce a simțit nevoia să ia act încă odată, prin decizia Comitetului Executiv din 22.07.2016, că în ședința din 07.07.2016 a fost numit selecționer Christoph Daum. E vreo problemă cu hotărârea din 07.07.2016? Întreb și eu așa. Vreau să revenim la normalitate. Normalitatea înseamnă în primul rând ca aspectele care privesc Liga I să nu fie decise de Liga a III-a, fotbalul în sală și fotbalul feminin și mai înseamnă să nu ne trezim peste noapte cu reguli discriminatorii, care ne afectează activitatea și performanțele", a afirmat Prunea.

Dumitru Măereanu, avocatul lui Florin Prunea, a declarat pentru AGERPRES, că este posibil să solicite și anularea deciziei din 22 iulie prin care Comitetul Executiv al FRF a luat act de numirea lui Christoph Daum. "Analizăm posibilitatea modificării cererii de chemare în judecată în sensul de a solicita și anularea actelor subsecvente, respectiv a hotărârii C.Ex. din 22.07.2016. Parțial, adică aceea care se referă la numirea lui Daum, strict pentru că e un punct care face parte din cealaltă hotărâre și pentru că FRF încearcă astfel să acopere nelegalitatea pe care a săvârșit-o", a spus Măereanu.