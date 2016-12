Florin Vineș, colecționarul care știe 16 limbi străine

S-a născut la Brăila, cosmopolitul oraș de la Dunăre, unde a văzut lumina zilei și Panait Istrati - oraș dominat cândva de negustori turci, greci, evrei, greci, ruşi, armeni, sași și bulgari -, și a copilărit la Constanța, un mozaic etnic și cultural. Așa se explică, într-un fel, ușurința cu care Florin Vineș vorbește nu mai puțin de... 16 limbi străine. Lucrează ca translator pentru o companie străină, iar timpul liber și-l dedică colecționatului. De mai bine de 40 de ani, Florin Vineș colecționează monede, bancnote, insigne, cărți poștale. „Dublurile” le prezintă la târguri, așa cum este și „Art natura”, deschis de joi până duminică, în Tomis III, aproape de parcul Tăbăcărie.

„LA TÂRGURI, MAI MULT FACEM SCHIMBURI ÎNTRE NOI, COLECȚIONARII” „Am adus aici doar dublurile, pentru schimburi. La târguri, mai mult facem schimburi între noi, colecționarii. Colecția de acasă, de care nu mă ating, o împrospătez mereu. Însă e mai greu să găsesc ceva care să-mi lipsească, deoarece colecționez de 40 de ani. Nu am avut niciodată curajul să-mi număr piesele, care ocupă ceva spațiu”, a spus Florin Vineș. „La 12-13 ani, m-am dedicat filateliei, la Asociația „Tomis”. Apoi m-am dedicat cartofiliei. Este o muncă de ani de zile. Nu toți suntem pasionați de fotbal. Pe mă pasionează mai mult lucrurile care-mi îmbogățesc bagajul de cultură generală”, spune colecționarul.

CULTURĂ GENERALĂ IMPRESIONANTĂ „Colecția în sine înseamnă cultură generală. Pe orice monedă, orice timbru, orice carte poștală se află o informație. Printre cei care participă la concursurile de cultură generală de la televizor, de genul „Vrei să fii milionar?”, se află mulți colegi de-ai mei. Poate colecția o vei vinde sau o vei dona unui copil, dar tot ce ai învățat prin intermediul ei, tot ce ai citit de pe piesele de colecție rămâne”, spune Florin Vineș. „Vedeți cărțile poștale de aici?”, întreabă colecționarul, arătând spre ilustrate care redau reproduceri după picturi celebre. „Când am fost în 1991 în Belgia, Olanda, Luxemburg, am recunoscut picturile. Apoi, la Iași, când am vizitat pinacoteca de acolo, de la câțiva metri am spus: „Acela e un Grigorescu, acela e un Tăttărescu”. Am fost întrebat: „Dar de unde știți? Ați mai fost pe aici?”. Iar eu am răspuns: „Nu, sunt filatelist”“.

„FAMILIA MEA E MULTIETNICĂ, DAR CU SUFLETUL SUNT ROMÂN” Referitor la cealaltă pasiune a sa, pentru limbi străine, colecționarul constănțean a explicat de unde a moștenit-o. „Bunicul meu, pe linia maternă, mă învăța alfabetul ebraic, când alți copii jucau fotbal. M-a învățat și alfabetul slavon, grecesc”, a spus Vineș. Colecționarul a adăugat: „Vorbesc șase limbi slave, patru germanice, limbi romanice, caucaziene. Nu le-am învățat într-o zi. Sunt născut într-un oraș multicultural, Brăila, orașul lui Panait Istrati, și am crescut într-un alt oraș multicultural, Constanța. M-am născut între armeni, greci, lipoveni, ucraineni și am crescut între turci, tătari, aromâni, greci, bulgari. Și originea familiei mele multietnică, dar cu sufletul sunt român. Am lucrat și în turism, în Mamaia”, a spus Florin Vineș.