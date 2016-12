Flota comercială a României: un împingător fluvial!

Compania de Navigaţie Maritimă Petromin este pe cale de-a pierde ultimul bulk-carrier în stare de funcţionare pe care îl deţine. Pe 12 februarie 2011, nava „Carmen Sylva”, sub pavilion Malta, aflată în proprietatea companiei Petromin, a fost reţinută în Marea Marmara, la intrarea în strâmtoarea Bosfor. Motivul reţinerii îl constituie datoria de 13 milioane de dolari pe care compania românească o are către societatea austriacă Voestalpine. „În urmă cu aproximativ doi ani jumătate, austriecii au investit 12 milioane de dolari în repararea navei, bani pe care urmau să-i primească înapoi, de la companie. Investiţia respectivă nu are, însă, nicio logică, având în vedere faptul că, la acea dată, nava nici nu valora atât”, a declarat actualul director al Petromin (numit în funcţie în urmă cu doar câteva luni), Florentin Chiforeanu. Cu alte cuvinte, „fundătura economică” în care se află în prezent Petromin s-a produs în acel moment, fiind clar încă de pe atunci că grupul austriac nu îşi va putea recupera investiţia. În ciuda acestui lucru, directorul de la acea dată, Mihai Andrei, a semnat acordul cu Voestalpine, care prevedea că reparaţiile vor fi realizate de compania românească, cu banii austriecilor. Potrivit declaraţiilor actualului director al Petromin, iniţial, valoarea estimată a lucrărilor era mai mică. „Cheltuielile s-au ţinut lanţ până s-a ajuns la valoarea finală de 12 milioane de dolari. Din câte am înţeles, pe măsură ce se desfăşurau lucrările, erau descoperite noi hibe ce trebuiau reparate”, povesteşte Florentin Chiforeanu.

REPARAŢII... LA REPARAŢII. Reparaţiile au fost finalizate în a doua jumătate a anului 2008, în septembrie 2008 nava „Carmen Sylva” plecând în voiaj după nouă ani şi jumătate (din aprilie 1999 a stat în conservare). Grupul austriac a asigurat şi exploatarea navei, semnând cu Petromin un contract de time-charter, pe o perioadă de patru ani. Actualul director al Petromin a declarat că, în perioada următoare, grupul austriac a fost nevoit să mai investească în reparaţii, o mare parte dintre lucrările iniţiale cedând, lucru ce ridică multe semne de întrebare cu privire la calitatea lucrărilor şi la modul în care au fost folosite cele 12 milioane de dolari. În prezent, datoria către Voestalpine a ajuns la 13 milioane de dolari. „Compania nu a avut de unde să plătească aceşti bani, în condiţiile în care „Carmen Sylva” a funcţionat în pierdere. Nici acum nu avem cum să plătim datoria, ceea ce înseamnă că este doar o chestiune de timp până când nava va reveni austriecilor”, spune directorul Petromin. Aşa se face că grupul austriac a făcut tot posibilul pentru a reţine nava în contul datoriei. Prima încercare de arestare a avut loc în Malta, însă aceasta pornise deja spre Constanţa. La intrarea în strâmtoarea Bosfor, înaintarea navei a fost oprită. Florin Chiforeanu povesteşte că bulk-carrierul nu a fost programat de autorităţile turce să intre în strâmtoare, fiind obligat, astfel, să staţioneze mai mult de 48 de ore. Acest lucru a făcut ca nava să iasă din regimul de tranzit, intrând sub incidenţa legislaţiei din Turcia şi putând fi reţinută. „Ceea ce au făcut este neregulamentar. Suntem de acord că societatea austriacă are tot dreptul să ceară arestarea navei, dar să facă acest lucru respectând legea, nu ocolind prevederile acesteia şi forţând-o pentru a obţine ceea ce vrea”, mai spune Florin Chiforeanu.

REŢINERE PE VORBE. Mai mult, nu exista niciun act pe baza căruia s-a făcut reţinerea, dispoziţia fiind comunicată doar verbal echipajului. Directorul Petromin a spus că cei 23 de navigatori români de la bordul navei (majoritatea constănţeni) cer cu insistenţă autorităţilor turce reintrarea navei în regim de tranzit, din care a fost scoasă în mod abuziv. Directorul Petromin este de părere că austriecii au forţat reţinerea în Marea Marmara, pentru ca nava să nu ajungă la Constanţa: „Ar fi putut cere reţinerea şi în Portul Constanţa, pentru că au dreptul legal de a cere acest lucru. Au făcut tot posibilul să evite, însă, Constanţa, pentru că în acest caz, presa din România ar fi putut să vadă nava şi şi-ar fi dat seama de modul în care au fost făcute reparaţiile”. În acest moment, valoarea bulk-carrierului este de 7 milioane de dolari, putând ajunge, în cel mai fericit caz, la 9 milioane de dolari. Chiar dacă reuşesc să obţină preţul maxim după vânzarea navei, austriecii tot nu vor reuşi să-şi recupereze datoria. Petromin mai are în administrare (prin intermediul unor firme înregistrate în Malta la care este acţionar majoritar) încă un bulk-carrier, care nu este, însă, în stare de funcţionare (şi nici nu va mai fi vreodată) şi un împingător. „În acest moment, noi funcţionăm numai cu veniturile pe care ni le aduce împingătorul fluvial „Pluton”. Pierderea navei „Carmen Sylva” este mai mult un prejudiciu de imagine decât unul economic. Grupul Voestalpine nu poate cere arestarea nici uneia dintre cele două nave care ne rămân, pentru că acestea nu sunt trecute pe numele Petromin”, a adăugat Florentin Chiforeanu. El se va întâlni, în perioada următoare, cu reprezentanţii Consulatului Turciei, pentru a cere explicaţii privind reţinerea abuzivă a bulk-carrier-ului „Carmen Sylva”.