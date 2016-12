“Flotări logice” pe marginea Constituţiei

Dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Constituţiei sunt menite să aducă forţele politice la acelaşi numitor comun. Cu cât discuţiile intră mai profund în hăţişurile de clar-obscur ale proiectului, cu-atât actul modificării suscită mai mult interes. La ultimele dezbateri din Comisia pentru Constituţie a fost luată la puricat poziţia preşedintelui ţării în raport cu cele trei puteri ale statului. A fost prezentat un amendament susţinut de grupul PNL, care venea să completeze alineatul 1 al art. 4 din Constituţie şi să definească puterile statului: \"Puterea legislativă este reprezentată de Parlament, puterea executivă este reprezentată de Guvern şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, iar puterea judecătorească este reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti\". Atunci a apărut întrebarea legată de lipsa nominalizării ca parte a puterii executive a preşedintelui României.

ÎNTĂRIREA PUTERII PARLAMENTULUI Senatorul PNL Tudor Chiuariu a arătat că, în cazul preşedintelui, acesta va fi definit ca \"şef al statului\", motiv pentru care a fost scos din \"sfera puterii executive\" şi a fost pus deasupra celor trei puteri. Preşedintele Comisiei, Crin Antonescu, a subliniat că e benefică această delimitare, chiar dacă şeful statului are, în conformitate cu Constituţia actuală, o serie de atribuţii care ţin de zona executivă: \"Cum pot să am preşedinte mediator între puterile statului dacă el însuşi este asimilat uneia dintre aceste puteri? Că el are la un moment dat nişte prerogative de natură executivă e una, dar ideea de a-l delimita cred că face bine şi Guvernului, cred că face bine şi instituţiei prezidenţiale dacă o vedem în sensul de mediator\". Antonescu spune că se doreşte modificarea unor articole ale Constituţiei care să întărească puterea Parlamentului în raport cu Executivul. Printre cei care au “atacat” subiectul a fost şi deputatul minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, care a susţinut că vrea să facă \"nişte flotări logice\". El are “o problemă” cu semnificaţia expresiei “şeful statului”, iar discuţiile pe această temă continuă, soluţia de compromis fiind departe de a fi măcar identificată.