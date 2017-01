Floyd Mayweather, huiduit la cântarul oficial de dinaintea meciului cu Pacquaio

Pugilistul american Floyd Mayweather a fost huiduit de spectatorii prezenţi la MGM Grand Arena din Las Vegas, vineri, la cântarul oficial, în timp ce adversarul său, filipinezul Manny Pacquaio, a fost aclamat de fani. Floyd Mayweather a cântărit 66,2 kilograme, iar Manny Pacquiao are 65,77 kilograme. La cântarul oficial au fost prezenţi circa 11.500 de spectatori. Americanul Floyd Mayweather va boxa cu filipinezul Manny Pacquiao, duminică dimineaţă, la MGM Grand Arena din Las Vegas. Floyd Mayweather, în vârstă de 37 de ani, este neînvins în 47 de meciuri, iar Manny Pacquiao, în vârstă de 36 de ani, are 57 de victorii şi cinci înfrângeri în 64 de partide. Mayweather va deţine centurile WBC şi WBA la categoria semimijlocie, iar Pacquiao are centura WBO.