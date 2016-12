Floyd Mayweather s-a retras neînvins, după 49 de victorii

Boxerul american Floyd Mayweather, în vârstă de 38 de ani, l-a învins sâmbătă, la Las Vegas, pe compatriotul său de origine haitiană Andre Berto, el încheindu-şi astfel cariera sportivă cu un bilanţ de 49 de victorii şi nicio înfrângere. Berto nu i-a pus probleme, dar Floyd nu a reușit să se impună prea clar. În fața câtorva celebrități, precum cântărețul Justin Bieber și foste glorii ale boxului, Mayweather a primit decizia în unanimitate din partea celor trei arbitri-judecători: 117-111, 118-110, 120-108.

Mayweather, campion mondial WBA şi WBC la categoria welter, a egalat recordul lui Rocky Marciano, care s-a impus în toate cele 49 de meciuri disputate în perioada 1947-1955. „Berto a fost un adversar dificil, dar ce pot să spun? Am fost mai bun. (...) Trebuie să ştii când să te opreşti. Cred că acum este pentru mine momentul să mă opresc. Am aproape 40 de ani. Sunt în acest sport de 19 ani și am doborât toate recordurile, nu mai am nimic de demonstrat”, a declarat Mayweather după meci, precizând că este momentul să petreacă timp alături de familia sa. Pugilistul american a menţionat că a câştigat de-a lungul carierei 700 de milioane de dolari şi a făcut investiţii foarte bune, astfel că este pregătit pentru retragere. Doar anul acesta, Mayweather, cel mai bine plătit sportiv de pe planetă, a câștigat circa 300 de milioane de dolari. În meciul de sâmbătă, Berto a avut cea mai mare bursă din carieră, patru milioane de dolari, iar Mayweather a adăugat alte 70 de milioane în conturile sale.

În alt meci din gala de sâmbătă de la Las Vegas, suedezul de origine gambiană Badou Jack și-a apărat cu succes titlul de campion WBC la supermijlocie, după ce l-a învins la puncte pe britanicul George Groves. Jack, care și-a pus în joc pentru prima oară centura de campion, a fost văzut învingător de doi dintre arbitrii-judecători (116-111, 115-112), în timp ce al treilea l-a dat câștigător pe adversarul său (114-113). Pentru Badou Jack a fost a 20-a victorie din carieră (12 înainte de limită), alături de o înfrângere și un egal. Groves a suferit a treia sa înfrângere, de fiecare dată în meci pentru titlul mondial, palmaresul său cuprinzând și 20 de victorii.