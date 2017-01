Fluctuaţii pe piaţa asigurărilor

Piaţa asigurărilor generale şi de viaţă a crescut în primul trimestru din acest an cu 16,8%, la 2,38 miliarde de lei (645,25 milioane euro), comparativ cu perioada similară din 2007, conform datelor preliminare ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). “Indemnizaţiile plătite de companii în primele trei luni se ridică la 998,4 milioane de lei, în urcare cu 22,8% faţă de martie 2007, din care asigurările generale au avut o pondere de 94,3% în totalul daunelor plătite”, a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu. Poliţele de viaţă au generat prime de 416,66 milioane de lei, cu 25,68% mai mult faţă de martie 2007. Pe segmentul asigurărilor sociale, cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele Casco - 40,5%, urmate de asigurările de răspundere civilă auto (RCA) - 35% şi cele de incendiu şi calamităţi naturale - 12,7%. Cu totul altul este bilanţul pe anul 2007, care arată că industria asigurărilor a încheiat anul trecut cu pierderi de 75,8 milioane euro. Toncescu a subliniat că “este al doilea an cînd pierderile depăşesc profiturile”. Printre cele mai mari pierderi anunţate de asigurători în 2007 se numără Astra cu 69,9 milioane de lei şi Ardaf cu 58,8 milioane de lei. Şi Asirom, al treilea asigurător local, a anunţat pierderi de 31,78 milioane de lei. Potrivit datelor CSA, un număr de 21 de asigurători din cei 41 autorizaţi au înregistrat pierderi în 2006, care au totalizat 243,975 milioane de lei, în timp ce profitul net însumat al celorlalte companii s-a ridicat la 175,446 milioane de lei. Rezultatul agregat la nivelul pieţei asigurătorilor indică pierderi de 68,529 milioane de lei (19,4 milioane de euro). Pe piaţa asigurărilor activează 43 de companii de profil. \"Vreau să subliniez că rezultatele financiare aferente anului 2007 nu au afectat stabilitatea pieţei şi siguranţa asiguraţilor. Dacă asigurătorii obţin pierderi sau profituri este o problemă care ţine exclusiv de strategia adoptată de acţionarii companiilor de profil. CSA monitorizează permanent activitatea asigurătorilor şi are capacitatea de a lua toate măsurile necesare pentru stabilitatea pieţei şi protejarea intereselor asiguraţilor\", a afirmat Toncescu.