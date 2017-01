Flutur: PLD optează pentru schimbarea Guvernului

Vicepreşedintele provizoriu al PLD, Gheorghe Flutur, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că Guvernul Tăriceanu va trebui, la începutul sesiunii, să se prezinte în faţa Parlamentului pentru a se legitima şi a cere un vot de încredere. Întrebat cum ar vota PLD într-o astfel de situaţie, el a răspuns: "E deductibil ca TVA-ul. Vom vota schimbarea". Flutur susţine că Executivul trebuie să negocieze votul parlamentarilor pentru orice proiect mare, întrucît nu se mai bazează pe o majoritate. În opinia lui Flutur, în perioada următoare ar trebui organizate anticipatele: "Este evident că actuala structură guvernamentală se află în dificultate pentru că nu mai are o majoritate în spate. Nu poate angaja nicio negociere cu marile cancelarii europene, întrucît nu are un vot majoritar de susţinere în spate. În acest mod se pot pierde proiecte mari şi să nu uităm că România trebuie să acceseze fonduri structurale. Cred că singura soluţie rămîn alegerile anticipate". El a apreciat, de asemenea, că se impune o restructurare a Guvernului, întrucît Cabinetul este "stufos". În altă ordine de idei, vicepreşedintele provizoriu al PLD, senatorul Gheorghe Flutur, consideră că obligaţia “refondării” Alianţei DA aparţine PLD şi PD, în acest moment PNL aflîndu-se în afara construcţiei politice.: “Proiectul Alianţei expiră în 2008. Noi ne dorim o construcţie pe termen lung şi în care toate partidele care intră să-şi păstreze identitatea doctrinară. Proiectul de coagulare a dreptei politice româneşti trebuie făcut de PD şi PLD”. Senatorul apreciază că, în ultimul an, PNL a dat mai multe semnale de “divorţ” faţă de PD, iar în aceste condiţii obligaţia “refondării” Alianţei DA aparţine liderilor PLD şi democraţilor: “Noi sîntem parte a Alianţei pentru că am participat la crearea ei. Avem obligaţia de a refonda alături de PD această construcţie politică”. El susţine că, în perioada următoare, vor veni către partidul din care face parte în prezent mai mulţi parlamentari, spre “neliniştea unora”: “Avem două grupuri parlamentare egale ca număr cu cele ale PC sau UDMR. De altfel, PD a anunţat că nu se va duce să împrumute voturi din exterior. O să mai vină parlamentari în zilele următoare, spre neliniştea unora. Dacă sînt oameni de calitate şi vor îndeplini criteriile, le vom acorda tuturor azil politic”.