Fluturaşi electorali calomniatori

printr-un comunicat de presă, că a ales să facă o campanie electorală pozitivă şi neagresivă. „Timp de patru ani mi-am făcut datoria de consilier al PSD, partid aflat în opoziţie, am apărat oamenii şi interesele lor, am semnalat abuzurile şi neregulile din partea primarului şi a Alianţei DA”, afirmă Matei. El adaugă că, acum, în campania electorală, doreşte să se rezume la a discuta doar despre proiectele oraşului, pe care intenţionează să le pună în aplicare în cazul în care va fi ales primar. “Regretăm că anumite formaţiuni politice, în numele meu şi al PSD, difuzează fluturaşi cu scris neîngrijit şi calomnios la adresa altor formaţiuni politice, în scopul afectării imaginii mele şi de a crea conflicte între PSD şi alte partide. Nu ne reprezintă aceşti fluturaşi şi nu ni-i însuşim. Eu, în momentul în care fac acuzaţii, îmi susţin afirmaţiile cu documente justificative. O voi face în turul doi, pentru că nu mai vreau să fiu ca în 2004, singur împotriva tuturor. Am nevoie în turul doi şi de susţinerea celorlalte partide, pentru a înlătura împreună minciuna din primărie. Ca om de cuvînt, garantez materializarea tutruror proiectelor din programul meu electoral”, declară Nicolae Matei.